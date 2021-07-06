HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

06.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında hükümet içinde yalnız kaldığı değerlendirmeleri yapılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "güven ve inancı için minnet ve şükran" duyduğunu söyledi.

Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kendisine destek veren açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Soylu'nun hükümet içinde yalnızlaştığı değerlendirmeleri yapılmıştı. Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan iki toplantıya davet edilmemesi bu iddiaları güçlendirmişti.

Bahçeli: Kim demiş Soylu yalnız diye?

Sedat Peker'in yayınladığı videolar ve paylaştığı Twitter mesajlarıyla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sahip çıkan Bahçelibugün şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır.”

Bahçeli daha önce de Süleyman Soylu'ya açık şekilde destek vermişti. MHP Lideri, mayıs ayında yaptığı açıklamada "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK'nın ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır" demişti.

DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
PARTNER43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor
Dehşete düşüren anlar! Gözünü kırpmadan öldürdüDehşete düşüren anlar! Gözünü kırpmadan öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dr. Öz'ün kızı Bodrum'da aşka geldi! Öpmeye doyamadı

Dr. Öz'ün kızı Bodrum'da aşka geldi! Öpmeye doyamadı

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.