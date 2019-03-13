Soylu’dan Başkan Aktaş’a büyük övgü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bursa’nın destansı hizmetlere ev sahipliği yapacağını belirterek, Bursalılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sahip çıkmalarını istedi.

Bakan Soylu, Bursa’da şehit aileleri, işadamları ve çeşitli STK’ların temsilcileriyle bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuaye Salonu’ndaki buluşmaya, aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘üzerinde en ufak bir kiri bile barındırmayan’ düzgün bir insan olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş’ı İnegöl Belediye Başkanlığından beri tanıdığını ve kendisine kefil olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Hayatında en ufak bir kara leke, iz, is dahi yoktur. Bursa’nın evladıdır. Heyecanı, hayalleri ve Bursa için yapacakları vardır. Ben inanıyorum ki Bursa’da önümüzdeki 5 yıl destansı hizmetlerin altına imzasını atacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi.

Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden biri olan Bursa’nın kendisine has özelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, Bursalıları önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük hizmetlerle buluşturacak anlayışı vatandaşlarla birlikte sergilemek istediklerini ifade etti. Salonu dolduranlara seslenen Bakan Soylu, “Size söyleyeceğim tek bir şey var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı, Türkiye için kıymetli bir şehir olan Bursa’sız bırakmayın” diye konuştu.

Salonda yer alanlara söyleyeceği bir şey daha olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Çok açık ve net bir şekilde dile getiriyorum. Hem Süleyman Soylu hem de Bursa’ya uzaktan da olsa sevdası bulunan bir kardeşiniz, geldiğimde Bursa’dan gıda alan biri olarak ben de Alinur Aktaş başkanımızın emrindeyim” şeklinde konuştu.