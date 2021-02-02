Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere sert tepki

Soylu, rektör seçimi konusunda “Öğrenciler dün de yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil” dedi.Haber Global programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolara ilişkin olarak "Burası bir üniversite, rektörün nasıl seçilebileceği kanunlarımızda belli. Daha önceki seçimlerde üniversitenin öğretim üyeleri seçiyordu. Yanlış bir sistem olduğu için, bana göre, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu, Türkiye'nin ortaya koyduğu irade ile değişti" dedi.

Rektör seçimlerinin üniversitelere zaman kaybettirdiğini söyleyen Soylu, rektör seçimi konusunda "Dünde öğrenciler herhangi bir yetkinlik sahibi değildi bugün de değil" diye konuştu.

Öğrencilerin yeni rektör Melih Bulu'ya yönelik "kayyum rektör" ifadesini de eleştiren Soylu, "Bu faşist bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Kendi rektörünüzle ilgili böyle bir tavrı koymanız doğru değil. Bu siyasal bir yaklaşımdır" dedi.