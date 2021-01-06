Soylu'dan Boğaziçi'nde polis müdahalesine destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolara ve polisin müdahale edip üniversitenin kapısını kelepçelemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, polisin müdahalesini desteklediğini ve polisin kanunun gereğini yerine getirdiğini savunarak "Üniversiteye girmeye çalışan Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır" diye konuştu.

Soylu, polisin üniversitenin kapısını kelepçelenmesine ilişkin olarak da "Şiddetle Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesiyle polisimiz yine kapıları birbirine tutturdu" dedi.

"'Kapı tamircisi çağıralım' mı denseydi?"

Soylu, bu müdahaleyi eleştirenlere de "Bunu eleştirenlere soruyorum. Ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise katil diyenlere göz yumulup ‘buyrun geçin' mi denseydi? Terör ögrütü marşı okuyanlara üniversite teslim mi edilseydi? Veya, 'durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denseydi?" şeklinde tepki gösterdi.