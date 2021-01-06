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Soylu'dan Boğaziçi'nde polis müdahalesine destek

06.01.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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Soylu'dan Boğaziçi'nde polis müdahalesine destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polisin öğrencilere müdahalesine destek vererek müdahaleyi eleştirenlere ise tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolara ve polisin müdahale edip üniversitenin kapısını kelepçelemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, polisin müdahalesini desteklediğini ve polisin kanunun gereğini yerine getirdiğini savunarak "Üniversiteye girmeye çalışan Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır" diye konuştu.

Soylu, polisin üniversitenin kapısını kelepçelenmesine ilişkin olarak da "Şiddetle Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesiyle polisimiz yine kapıları birbirine tutturdu" dedi.

"'Kapı tamircisi çağıralım' mı denseydi?"

Soylu, bu müdahaleyi eleştirenlere de "Bunu eleştirenlere soruyorum. Ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise katil diyenlere göz yumulup ‘buyrun geçin' mi denseydi? Terör ögrütü marşı okuyanlara üniversite teslim mi edilseydi? Veya, 'durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denseydi?" şeklinde tepki gösterdi.

Soylu sözlerine "12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusunda siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işlerimiz var" ifadeleriyle devam etti.

"Sivil darbenin fotoğrafı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye’de 12 Eylül 1980'de Kenan Evren eliyle bir darbe yaşandığına işaret ederek 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasıyla da "sivil darbe" yaşandığını söylemişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanması protestolara neden olan Prof. Melih Bulu da kampüs önündeki müdahaleyle ilgili "Polis doğru davrandı. Öğrenci olmayanların girişini durdurmak amacıyla orada yer aldı" demişti.

DW / AI, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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