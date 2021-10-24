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Soylu'dan büyükelçi açıklaması: Bize ayar vermeye çalışıyorlar

24.10.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kavala bildirisi yayınlayan ülkelerin büyükelçilerinin Türkiye'ye "ayar vermeye" çalıştığını söyledi.

Soylu, "Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala bildirisine imza atan on ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı vermesi sonrası büyüyen gerginliğe ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu'dan geldi.

Hakkari'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre destek vermenin önünü nasıl kesersiniz, çünkü kendileri veriyorlar. Fransa veriyor, Amerika veriyor, Avrupa ülkeleri veriyor, binlerce tür silah gönderiyorlar, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. 10 tane büyükelçiyle bize ayar vermeye çalışıyorlar" dedi. Sözlerine "Neymiş hukukun üstünlüğü. Bu hukukun üstünlüğünün hangi noktasına sığar?" şekinde devam eden Soylu, "Türkiye'nin ayakta durmasını, güçlenmesini, zenginleşmesini, kendilerini geçmesini, etrafındaki coğrafyaya adaleti, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, merhametini, şefkatini, onların getirmeye çalıştığı huzursuzluğu ortadan kaldırmasına tahammül edemiyorlar. Hep beraber bir araya gelseler; Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin de yürüyüşünü engelleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu on ülkenin Ankara büyükelçilikleri 18 Ekim Ekim Salı günü iş insanı Osman Kavala'nın tutuklanmasının dördüncü yılı vesilesiyle ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, Türkiye'ye Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı. Türk hükümeti bildiriye sert tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada da, "Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız" denilmişti.

DHA/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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