Soylu'dan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Taş'a cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın "istifa" çağrısına cevap verdi.

Soylu, Taş'ın "Benim Kandil'de akademide konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?" sorusunu Twitter'dan yanıtladı.

Bakan Soylu, "Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren alçak mı söylüyor bunu?" ifadesini kullandı.

