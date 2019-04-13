HABER

Soylu'dan CHP'li Erkek hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YSK üyelerini aradığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulundu - Bakan Soylu: - "Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erkek'in "kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün YSK üyelerini telefonla aradığı" iddiasını içeren habere yer verdi.

"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle bir başbakan ve iki bakan astıran Milli Şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yi baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum."

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Bursa’da on binlerce balık kıyıya vurduBursa’da on binlerce balık kıyıya vurdu
Yılların yorgan ustaları, fabrikasyon ürünlere yenik düştüYılların yorgan ustaları, fabrikasyon ürünlere yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'dan CHP'li Erkek hakkında suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.