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Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 01:16 | Son Güncelleme

CHP milletvekilleri TBMM'de, kadın cinayetlerini protesto etmek için Meclis sıralarına vurarak 'Las Tesis'in Türkçesini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 'Las Tesis' eylemcilerine polis müdahalesi yapıldığı eleştirisi üzerine, eylemlerde polisin, hakimlerin ve devletin tecavüzcü ve katil olarak suçlandığını söyledi.

Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP milletvekilleri TBMM'de, kadın cinayetlerini protesto etmek için Meclis sıralarına vurarak 'Las Tesis'in Türkçesini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 'Las Tesis' eylemcilerine polis müdahalesi yapıldığı eleştirisi üzerine, eylemlerde polisin, hakimlerin ve devletin tecavüzcü ve katil olarak suçlandığını söyledi.
TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 bütçesi görüşmeleri devam ederken, CHP'li milletvekilleri, son aylarda artan kadın cinayetlerini protesto etti. Söz alan CHP Milletvekili Sera Kadıgil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var. Adı Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak, öldürülen, şiddet gören tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" dedi. Ardından CHP'li vekiller, sıralara vurarak şarkının Türkçe sözlerini söyleyip, protesto eylemini gerçekleştirdi.
SOYLU: KADIN CİNAYETLERİ HERKESİN ORTAK ACISI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eyleme müdahale edilmesinin nedeninin, polisin, hakimlerin ve devletin tecavüzcü ve katil olarak suçlanması olduğunu söyledi. Kadın cinayetlerinin herkesin ortak acısı olduğunu aktaran Soylu, şöyle konuştu:
"Bu meseleyi hep beraber çözeceğiz ama sizin söylediğinizi size şimdi okuyacağım, eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse, Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler' derse, ben İçişleri Bakanıyım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım. Ama söyledikleriniz şunlar; 'Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hâkimler, devlet ve Başkan.' Biz dans etmeye veya bir meseleyi gündeme getirmek için sivil toplum örgütlerinin kadın meselesi konusunda, cinayetler konusunda söylediği sözlere ne söyleyebiliriz yani? Hep beraber yapacağımız bir iş. Türkiye'nin şu andaki yasaları, bütün kadın örgütleri ve kadın sivil toplum örgütleri derler ki; Avrupa Birliği yasalarının standardı, hatta biraz da üzerindedir."
'75 MADDELİK EYLEM PLANINA BAŞLANDI'
Mart ayından beridir kadın cinayetlerindeki artışı gördüğünü, bu artışın sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede yaşandığını kaydeden Soylu, "Aile içi kadına karşı şiddet olay sayısı da 2018'de 219 bin, 2019'un 11 ayında 170 bin. Geçen yılın 11 ayına göre de yüzde 17 düştü. Sonuç şu; cinayetlerde 2017 gibi olmasa da bir artışımız söz konusu ama olaylarda azalmamız söz konusu. Küresel bazda, dünya ölçeğinde, Dünya Sağlık Örgütü'nde kadın cinayeti ilgili yasa çerçevesinde milyonda 13, Avrupa kıtasında milyonda 7, Türkiye'de milyonda 3,8. Peki bu 3,8 daha aşağı düşmeli mi? Evet, sıfır olmalı, bu doğru. Bunun için de biz ne yapıyoruz? Bu bizim sorumluluğumuzda olan bir meseledir, Türkiye'nin sorumluluğunda. Şu anda bütün bakanlıklar Aile Bakanımızın liderliğinde, bu işin patronu Aile Bakanı'dır. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hep beraber bir araya geldik, arkadaşlarımız çalıştılar, 75 maddelik bir eylem planına başladılar" açıklamasında bulundu.
'HEPİMİZ SORUMLUYUZ'
Bakan Soylu, kadın cinayetleri konusunda herkesin sorumlu olduğunu belirterek, "Bakın, siz milletvekilisiniz, sorumlusunuz. Ben de Bakanım, ben de sorumluyum, hepimiz sorumluyuz. Vatandaş, sizi, beni ayırmaz" dedi.

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