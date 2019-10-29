Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün bağımsızlık için feda-i can eden atalarının yolundan giden evlatları, bugün dünyayı terörle yönetmek isteyenlere karşı en büyük direnişi sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türk milletinin tamamına verilmiş, her bir ferdinin göğsünde taşıdığı bir İstiklal Madalyası’nın, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirten Soylu, "​Büyük fedakarlıklar neticesinde kurulmuş olan, 2200 yıllık devlet geleneğimizin son halkası güzel Cumhuriyetimizin, sadece bize ait bir başarı olmasının yanı sıra dünyaya ait bir kazanım olduğu, dün olduğu gibi bugün yaşanan hadiselerde açıkça görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

​Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadeleyi örnek alan pek çok mazlum milletin, emperyalizme başkaldırdığını, bağımsızlıklarını elde ettiğini ve kendilerini sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtardığını belirten Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: