Soylu'dan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile Sarıyer'deki İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla selamlaşan Soylu, yaşlıların elini öperek bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu ve eşi, yaşlılarla sohbet etti. Samimi diyalogların yaşandığı ziyarette Soylu, kadınlara eşarp, erkeklere gömlek hediye etti.

Soylu, huzurevi sakinlerinden Makbule Alev Gezen'in talebi üzerine yakınıyla telefonda görüştü. Bir gencin akrabasıyla da görüntülü konuşma yapan Soylu, huzurevindeki yaşlılarla ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu, gün içinde Adnan Menderes Anıt Mezarı'nı da ziyaret ederek, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabri başında dua etti.

