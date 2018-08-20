Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşların hem asayiş hem de trafik güvenliğini temin etmek için bütün personellerinin sahada olacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, paylaşmanın, kardeşliğin ve insan olmanın erdeminin hissedildiği Kurban Bayramı'na ulaşıldığını ve her Kurban Bayramı'nda, başkalarının ihtiyacını gidermenin ötesinde aslında insanın kendi ruhunun muhtaç olduğu huzuru, faydalı olmanın ve hayatlara gerçek bir anlam katmanın hazzının yaşandığını belirtti.

"Mutlu etmek ve mutlu olmak" için ne gerekiyorsa içinde barındıran İslam dininin ve Türk kültürünün hediyesi olan bu bayramın kalpleri şarj ettiğini aktaran Soylu, Türkiye'nin büyük bir değişime adım attığı şu günlerde paylaşmanın, el uzatmanın, gülümsemenin ve kardeşliği hissetmenin, yeni dönemin de mutluluk kodlarını oluşturduğuna dikkati çekti.

Soylu, bu mutluluğu ve bayramı hayal edildiği gibi yaşayabilmenin, her yönüyle insanların dikkatine, sabrına ve sağduyusuna bağlı olduğuna vurgu yaparak, mesajında şunları kaydetti: