HABER

Soylu'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar her zaferimizde imzaları olduğu, bilinen bir gerçektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarların, vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığını vurguladı.

Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yaklaşık 200 yıllık mazisi olan muhtarlık kurumunun, tarihinin hiçbir döneminde önemini kaybetmediğine işaret eden Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle bu kurumun işlevselliği arttırılmıştır. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, valilerimiz başkanlığında illerimize, kaymakamlarımız başkanlığında ilçelerimize yayılmış, iş ve işlemlerinin takibinin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuştur."

Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığının, diğer belediyelerde de Muhtarlar Müdürlüğünün tesis edildiğini ve kısa adı MUBİS olan "Muhtar Bilgi Sistemi"nin çok olumlu neticeler verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleriyle de 2015 yılından itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar her zaferimizde imzaları olduğu, bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur."

Soylu, mesajında bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü tebrik etti, görevi başında şehit olan muhtarlara rahmet diledi.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Bakan Akar'dan kritik görüşme!Bakan Akar'dan kritik görüşme!
İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklamaİBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuyla ilgili flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.