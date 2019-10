Soylu'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarların, vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleriyle de 2015 yılından itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar her zaferimizde imzaları olduğu, bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur."

Soylu, mesajında bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü tebrik etti, görevi başında şehit olan muhtarlara rahmet diledi.