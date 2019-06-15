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Soylu'dan Sultangazi'de esnaf ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'na katıldı.

Soylu'dan Sultangazi'de esnaf ziyaretleri

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Soylu, "Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar. Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık. Aman dikkatli olun, buna müsaade etmeyin." dedi.
Türkiye'nin turist sayısının 46 milyonu aştığını belirten Soylu, "Türkiye'nin turist sayısı 12 13 milyondu, şu anda 46 milyonu aştı. Bu yılın sonunda da inşallah 50 milyonu aşacak. İstanbul'a 9 milyon 300 bin turist geliyordu 2016 yılının sonunda. 2019 yılının sonunda rakam 15 milyonu geçecek inşallah. Antalya'ya 6 milyon 300 bin turist geliyordu, 2018 yılının sonunda 13 buçuk milyon, inşallah bu yılın sonunda 16 milyon gelecek. Mardin'e 100 bin-125 bin geliyordu, bu yılın sonunda 700-750 bin turist gelecek." diye konuştu.

"BUNLARIN ÜZERİNDEN PKK, İSTANBUL'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR"
Süleyman Soylu, "Ben bu ülkenin terörle mücadele eden unsurlarından bir tanesiyim. Doğu ve Güneydoğu'da dağlarımıza nasıl sızıyorlarsa, şehirlerimize nasıl sızmaya çalışıyorlarsa burada da sızmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir takatim varsa bunu benim size ifade etmek görevim. Sonra eyvah para etmez. Terör örgütleri de şımartılmaya gelmez. 31 Aralık 2016'dan beri adım atamıyorlar. Yoklar da mı? Hayır. Tepelerinde olduğumuz için. Bir dakika bir fırsat bulsunlar neler yapacaklar." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu, "Eğer ben 3-5 oy alacağım diye, kol kola girersen, bedelini bu millet öder. Sonra eyvah para etmez. Benim görevim de bunu, doğduğumuz büyüdüğümüz bu şehir olan, komşuluklarımızın olduğu, bize büyük bir miras olarak bırakılan medeniyetten hemşerilerimize bunu anlatmak. Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar. Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık. Aman dikkatli olun, buna müsaade etmeyin" dedi.
Süleyman Soylu, buradan ayrılarak esnaf ziyareti yapmak için Sultangazi Yayla Mahallesi'ne geçti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, fotoğraf çektirdi. Soylu, halk pazarını da ziyaret etti.
(FOTOĞRAF)

Soylu'dan Sultangazi'de esnaf ziyaretleri

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