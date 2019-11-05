Soylu'nun 'Kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz' sözleri İngiliz basınında: 'IŞİD mahkumlarını geri göndermekle tehdit etti'

İngiliz basını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'nin yakaladığı yabancı uyruklu IŞİD'lileri vatandaşlıktan çıkaran ülkeleri eleştirdiği sırada sarfettiği "Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz" sözlerine bugünkü baskılarında yer verdi. Times gazetesi konuyla ilgili haberinde, "Türkiye, IŞİD mahkumlarını vatandaşlıktan çıkarılmış olup olmamalarına bakmaksızın, İngiltere de dahil olmak üzere, ülkelerine geri göndermekle tehdit etti" dedi. Soylu, Cumartesi günü, çocuklarıyla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçarak Ankara'ya giden IŞİD'li iki kadının gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine yabancı IŞİD'lilerin ülkelerine gönderileceğini söylemişti. Hollanda'nın, vatandaşı olan IŞİD'li kadınlardan birini vatandaşlıktan çıkardığını hatırlatan Soylu, bu uygulamanın bütün sorumluluğu Türkiye'nin omuzlarına yüklediğini söyleyerek kararı eleştirmişti: "Yabancı ülkeler, DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkararak ülkelerine geri kabul etmeme yoluna gidiyor. Bu sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız bir hale getiriyor."

Soylu şöyle devam etmişti: "'Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın', bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, ben nereme koyayım senin teröristini. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz." Soylu, "Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DEAŞ'lı var" açıklamasında da bulunmuştu. Times gazetesi bu kişiler arasında, Batılı rehinelerin kafalarını kesen ve onlara işkence eden "Beatles" isimli hücrenin üyesi olan 35 yaşındaki Aine Davis'in de bulunduğunu yazdı. Hannah Lucinda Smith imzalı haber şöyle devam ediyor: "(Davis) 2015 yılında İstanbul yakınlarındaki Silivri'de yakalanmıştı. Ve Mayıs 2017'de Türk mahkemeleri tarafından terör suçlarından mahkûmiyet aldı. "İngiltere ve ABD'nin onu kendi ülkelerinde yargılamak istemelerini söylemelerine rağmen, o zamanlar Ankara Türkiye'de yargılanması için ısrar etmişti. 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı." 'İngiltere'ye dönen 400 kişiden sadece 40'ı ceza aldı' Haberde Türkiye'nin, aralarında Şamima Begüm'ün de olduğu 3 İngiliz genç kızın IŞİD'e katıldığı ortaya çıktığından beri İngiltere ile örgüt konusunda yakın işbirliği içinde olduğu, şüpheliler hakkında istihbarat paylaştığı belirtiliyor.