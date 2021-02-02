Soylu'nun "LGBT Sapkınları" İfadelerine Twitter'dan Uyarı

Öğrencilerin ve çeşitli hak savunucusu aktivist grupların haftasonu sosyal medya üzerinden eleştirdiği bu mesaja Twitter yönetiminden de, kurumun “nefret içerikli paylaşımlarla ilgili kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle uyarı mesajı geldi ancak mesajın görüntülenmesine izin verildi.

LGBTİ öğrenci kulübü üyelerinin söz konusu görseli kullanmalarıyla ilgili olarak Bakan Soylu Twitter’dan 29 Ocak’ta paylaştığı mesajında, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun, bir sergi etkinliğinde Kabe görseline de yer veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine atfen “LGBT sapkınları” ifadelerini kullandığı mesajı Twitter tarafından “nefret” içerikli olarak işaretlendi.

Ancak Soylu aynı ifadeleri bugün, “Tuzağa düşmeyin” başlığıyla bir başka Twitter paylaşımında da kullandı ve mesaja aynı gerekçeyle uyarı işareti koyuldu.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamalarda, "Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" dedi.

Altun dün Twitter üzerinden yaptığı bir başka açıklamada da, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nin, LGBTİ Aday Kulübü’nün odasında yasa dışı yayın ele geçirildiği ileri sürülen resmi duyurusunu da paylaşarak, “Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, liderliğini yürüttüğü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyelerine seslendiği videolu bir mesajında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara da değindi. AKP destekçisi gençlere atfen, onlar” LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız” dedi.