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Soylu'nun "LGBT Sapkınları" İfadelerine Twitter'dan Uyarı

02.02.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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Soylu'nun "LGBT Sapkınları" İfadelerine Twitter'dan Uyarı

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun, bir sergi etkinliğinde Kabe görseline de yer veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine atfen “LGBT sapkınları” ifadelerini kullandığı mesajı Twitter tarafından “nefret” içerikli olarak işaretlendi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun, bir sergi etkinliğinde Kabe görseline de yer veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine atfen “LGBT sapkınları” ifadelerini kullandığı mesajı Twitter tarafından “nefret” içerikli olarak işaretlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite bünyesinde bulunmayan Melih Bulu’yu rektör olarak atamasını haftalardır protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasında dün 159 kişi gözaltına alındı.

Dün polisin sert müdahalede bulunduğu göstericiler, geçen hafta üniversitede bir sergide Kabe görselini kullanmaları gerekçe gösterilerek dört öğrencinin gözaltına alınmasını protesto ediyordu.

LGBTİ öğrenci kulübü üyelerinin söz konusu görseli kullanmalarıyla ilgili olarak Bakan Soylu Twitter’dan 29 Ocak’ta paylaştığı mesajında, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilerin ve çeşitli hak savunucusu aktivist grupların haftasonu sosyal medya üzerinden eleştirdiği bu mesaja Twitter yönetiminden de, kurumun “nefret içerikli paylaşımlarla ilgili kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle uyarı mesajı geldi ancak mesajın görüntülenmesine izin verildi.

Ancak Soylu aynı ifadeleri bugün, “Tuzağa düşmeyin” başlığıyla bir başka Twitter paylaşımında da kullandı ve mesaja aynı gerekçeyle uyarı işareti koyuldu.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamalarda, "Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" dedi.

Altun dün Twitter üzerinden yaptığı bir başka açıklamada da, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nin, LGBTİ Aday Kulübü’nün odasında yasa dışı yayın ele geçirildiği ileri sürülen resmi duyurusunu da paylaşarak, “Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, liderliğini yürüttüğü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyelerine seslendiği videolu bir mesajında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara da değindi. AKP destekçisi gençlere atfen, onlar” LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız” dedi.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ise Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına ve taleplerine destek sundu.

2015 yılı seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan Bulu, Türkiye’de 1980 yılı ihtilali ve sıkı yönetimi döneminden bu yana Boğaziçi Üniversitesi’ne üniversite bünyesi dışından atanan ilk rektör oldu.

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