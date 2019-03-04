SOYLU'NUN MİTİNGİNDE ARABADA BIRAKILAN ÇOCUK CAM KIRILARAK KURTARILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı. Küçük çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, edinilen bilgiye göre mitinge yakın bir noktada aracını park ederek alışveriş yapmaya gelen Recep Can, 5 yaşındaki Eymen Can isimli çocuğunu arabada bıraktı. Aracı kilitleyip, alışverişe giden baba daha sonra çocuğunun araçta olduğunu unutarak, miting alanına geçti. Kapısı kilitli araçta çocuğu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Çocuğun otomobilde kilitli kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. Bakan Soylu, sahneden aracın camının kırılarak çocuğun kurtarılmasını istedi. 5 yaşındaki Eymen, Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak, kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aracın kırık camı

-Çocuktan görüntü

-Genel ve detaylar

