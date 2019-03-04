Soylu'nun mitinginde arabada bırakılan çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı. Küçük çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında 4 yaşında bir çocuk, kapısı kilitli bir otomobilde bırakıldı. Çevredekilerin çocuğu fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Çocuğun otomobilde mahsur kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. Bakan Soylu, sahneden aracın camının kırılarak çocuğun kurtarılmasını istedi. 4 yaşındaki çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak, kurtarıldı.

