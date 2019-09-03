İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Diyarbakır'da görevden alınan seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu'na yönelik, "Cahil. Haddini hududunu bil! İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözlerine CHP'li milletvekilleri sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 'Düzensiz Göç ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu'nun kullandığı ifadelere CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bakan Soylu'nun seçilmiş değil atanmış bir siyasetçi olduğunu hatırlattı.

Özel, "Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu'nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine" diye çıkıştı.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yine bakan Soylu'nun atanarak göreve geldiğine dikkat çekti. Torun, "Atanmış bir bakanın, seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tehdit etmesinin hadsizlik olduğunu" belirtti