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Soylu'nun "pejmürde ederiz" sözüne CHP'den tepki

03.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadelerine CHP'li vekillerden tepki geldi.

Soylu'nun "pejmürde ederiz" sözüne CHP'den tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Diyarbakır'da görevden alınan seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu'na yönelik, "Cahil. Haddini hududunu bil! İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözlerine CHP'li milletvekilleri sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 'Düzensiz Göç ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu'nun kullandığı ifadelere CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bakan Soylu'nun seçilmiş değil atanmış bir siyasetçi olduğunu hatırlattı.

Özel, "Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu'nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine" diye çıkıştı.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yine bakan Soylu'nun atanarak göreve geldiğine dikkat çekti. Torun, "Atanmış bir bakanın, seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tehdit etmesinin hadsizlik olduğunu" belirtti

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da Bakan Soylu'yu eleştiren bir paylaşımda bulundu ve bakanın atanmış bir siyasetçi olduğuna dikkat çekti. Koç, "Pert olmak üzere olan pejmürde birisi söylüyor" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta sonunda Diyarbakır'ı ziyaret ederek, görevden alınan HDP'li seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti. İmamoğlu, "Demokrasiyi bir şehirde var etmek ülkede var etmek anlamına gelmiyor" diyen İmamoğlu, "Demokrasi Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Rize'de, İstanbul'da da varolacak. Bunun ili ya da ilçesi yoktur" diye konuşmuştu.

DW, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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