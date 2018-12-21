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Soymak istedikleri marketin sahibi sopayla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 18:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 8 marketten gıda malzemesi ve sigara çalan 8 kişi gözaltına alındı.

Soymak istedikleri marketin sahibi sopayla kovaladı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 8 marketten gıda malzemesi ve sigara çalan 8 kişi gözaltına alındı. Soymak istedikleri bir marketin kapı kilidini kırdıkları anda karşılarında elinde sopayla işyeri sahibini gören şüphelilerin kaçma anı görüntülere yansıdı.
Hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını takibe aldı. Şüphelilere ulaşmak için onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K., İ.B., H.Ö., Z.A.B., Y.Ç., M.S. ile küçük yaştaki R.K. ve G.Y. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İŞYERİ SAHİBİ SOPAYLA KOVALADI
8 marketi soyduğu belirtilen şüphelilerden birinin işyerinin kilidini kırdığı, o sırada içerde bulunan işyeri sahibinin elinde sopayla dışarı çıkması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Soymak istedikleri marketin sahibi sopayla kovaladıSoymak istedikleri marketin sahibi sopayla kovaladıSoymak istedikleri marketin sahibi sopayla kovaladı

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