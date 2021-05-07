HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soyu hızla azalan mor vatoz ağlara takıldı: Geç cinsel olgunluğa ulaştığı için...

Soyu hızla azalan mor vatoz ağlara takıldı: Geç cinsel olgunluğa ulaştığı için...

07.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, parakete avlanma tekniğiyle kılıç balığı yakalamak için denize açılan balıkçı Mutlu Çam'ın oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan mor vatoz takıldı. Balıkçı, aynı gün 2 metre uzunluğunda, 40 kiloluk kılıç balığı da yakaladı.

Soyu hızla azalan mor vatoz ağlara takıldı: Geç cinsel olgunluğa ulaştığı için...

Antalya'nın Serik ilçesinden parakete avlanma tekniğiyle kılıç balığı yakalamak için denize açılan balıkçı Mutlu Çam'ın oltasına, vatoz balığı takıldı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) neslin tükenme tehlikesini belirten kırmızı listesinde yer alan vatozu fark eden Çam, 'mor vatoz' olarak bilinen vatozu doğal yaşam alanına bırakarak, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına fayda sağladı.

ENDER RASTLANAN TÜR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'violet' ya da 'mor vatoz' olarak bilinen türün orta sularda yayılım gösterdiğini anlattı. Vatozların dünyadaki neslinin hızla azaldığına dikkati çeken Gökoğlu, "Az yavru verirler ve yavruları büyüktür. Her türlü av aracında yakalanabilirler. Geç cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bazıları 2 yılda 1 yavru verir. Bu nedenle soyları hızla azalıyor. Mor vatozun kuyruğundaki dikeni zehirlidir. Uzun sivri ve testere dişine benzeyen dikeni savunma amaçlı kullanır. Diken dokuya kolayca girer, çıkarken de ters testere diş yapısına sahip olduğu için parçalayarak çıkar. Bu dikende zehir bezleri bulunuyor. Çarpma anında zehir bezi devreye giriyor ve kurbanına bu zehri veriyor" diye konuştu.

Screenshot_33

BALIKÇIDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Balıkçının kılıç balığı avlamak için açıldığı denizde parakete yöntemi ile yakaladığı vatozu doğal ortamına bırakmasının, örnek davranış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ender rastlanan bir vatoz. Mor renkteki vatozun doğaya salınması biyolojik çeşitliliği ve neslinin korunması için çok güzel bir davranış. Balıkçılarımız bu konuda her zaman duyarlı olmalı" dedi.

2 METRELİK KILIÇ BALIĞI YAKALADI

Balıkçı Çam'ın oltasına aynı gün 10 kilometre açıkta, yaklaşık 500 metre derinlikte, 2 metre uzunluğunda 40 kiloluk kılıç balığı da takıldı. Yarım saatlik uğraşın ardından kılıç balığını teknesine alan Çam, 1700 liraya da sattığını belirtti. Nesli tükenme tehlikesindeki deniz canlıları hakkında Prof. Dr. Gökoğlu tarafından balıkçılara sık sık bilgilendirme yapıldığını anlatan Çam, "Mor vatozun neslinin tükendiğini biliyorduk. İlk başta çok şaşırdım sonrasında denize saldım. Biz de doğaya saygılıyız. Doğadan ekmek yiyoruz ve o nedenle canlılara saygımızdan vatozu denize saldık" diye konuştu.

Screenshot_34

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Koronavirüs hayvanlarda da tespit edilmişti! Uzman isimden dikkat çeken açıklamaKoronavirüs hayvanlarda da tespit edilmişti! Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.