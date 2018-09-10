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Soyu tükenmiş bir İrlanda geyiğinin boynuzları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:45 | Son Güncelleme

Soyu tükenmiş bir İrlanda geyiğinin boynuzları bulundu

Kuzey İrlanda'da 10 bin 500 yıl önce yaşadığı sanılan soyu tükenmiş bir İrlanda geyiğinin kafatası ve boynuzları bulundu.

Live Science'ın haberine göre, İrlanda geyiğinin kafatası ve çatallı boynuzları, Kuzey İrlanda'daki büyük tatlı su gölü Lough Neagh'ta, Raymond McElroy ve Charlie Coyle isimli balıkçılar tarafından bulundu.

Geyiğin kafatası ve boynuzlarını, kıyıdan 800 metre mesafede, 6 metre derinliğindeki sularda avlandıkları esnada fark eden balıkçılar, kalıntıları balıkçı ağı ile çıkardı.

Bilim insanları, genişliği 1,8 metre olarak ölçülen, neredeyse hiç bozulmamış kafatası ve boynuzların en az 10 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmininde bulundu.

Balıkçı Martin Kelly tarafından aynı gölde 2014'te bulunan bir İrlanda geyiğine ait alt çene kemiğinin, 14 bin yıl öncesine ait olduğu tahmini yapılmıştı.

BelfastLive'in haberinde, kafatası ve boynuzların alt çene kemiğiyle aynı yerde bulunduğu, kalıntıların aynı hayvana ait olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boynuz İrlanda geyiği Lough Neagh

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