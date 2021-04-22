HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soyup soğana çevirdiler! 4 dakikada 20 bin liralık soygun saniye saniye kamerada

Soyup soğana çevirdiler! 4 dakikada 20 bin liralık soygun saniye saniye kamerada

22.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da perde satan bir dükkana giren hırsızlar, 20 bin lira değerindeki ürünleri 4 dakika içinde panelvan tarzı araçlarına yükleyip, kayıplara karıştı.

Olay, 20 Nisan Salı günü saat 06.30 sıralarında Tahtakale Mahallesindeki perde satan bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, panelvan tarzı araçları ile dükkanın önüne gelen 5 kişi, kepenkleri kırıp içeri girdi. Dükkanda bulunan 20 bin lira değerindeki ürünleri araçlarına dolduran kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince kaçtı. Komşuları tarafından olay yerine çağrılan iş yeri sahibi Yaver Arslan, dükkanın soyulduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"4 DAKİKA İÇİNDE GİRİP, HER ŞEYİ BOŞALTIYORLAR"

Dükkan sahibi Yaver Arslan, şüphelilerin 4 dakika içinde dükkanı boşalttığını söyleyerek "Sabah ben zaten evdeydim. Mahallede komşu görüyor. Beni arayarak, 'Dükkanına hırsız girdi' dedi. Ben de apar topar koşa koşa geldim. Geldiğim de zaten kepenkleri yarıya kadar kaldırmışlardı. Kapıyı zorlayıp, kırmışlar. İçerideki malları kapı ağzına kadar götürüyorlar. Ondan sonra da panikleyip, malları bırakıp kaçıyorlar. Dün sabah 06.53 civarında oldu. Yaklaşık 4 dakika içinde girip, her şeyi boşaltıyorlar. Toplamda nereden baksanız bir 20 bin liralık zararım var. Kepengi 3 kişi ile birlikte zorluyorlar" ifadelerini kullandı.

Screenshot_36

"AYNI KİŞİLER, AYNI ARAÇ"

Aynı şüphelilerin, başka adreslerde de hırsızlık yaptığını belirten Arslan, "Zaten zor dönemdeyiz. Pandemi nedeniyle işlerimiz kesat. Sıkıntılı günlerde bir de böyle olunca, zor duruma düştük. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz açıkçası. Dün 06.30 sıralarında bir doğalgazcı arkadaşa girmişler, 10 bin lira zarar onda var. Yine bugün de bir yere girmişler. Yaklaşık bir 50-60 bin lira da onlara zarar veriyorlar. Aynı kişiler, aynı araç. Bir arkadaş bir de Altınşehir'de görüntü attı. Belki de yarın tekrar girecekler bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Screenshot_37

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelilerin dükkanın önüne gelişi, ürünleri alıp araçlarına doldurmaları ve kaçmaları yansıdı.

Screenshot_39

Screenshot_40

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Koronavirüs evrimleşiyor! Tedirgin eden açıklamaKoronavirüs evrimleşiyor! Tedirgin eden açıklama
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar

En Çok Okunan Haberler

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.