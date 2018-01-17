Söz 30. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'u kurtarma operasyonu başlıyor!

Söz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Az önce paylaşılan fragman ile Yavuz Üsteğmen'in nasıl hapise düştüğü ve neresi olduğu merak ediliyordu. Agah ile bir kere daha baş başa kalan Yavuz, onu öldürmek ile öldürmemek arasında bir karar vermesi gerekiyordu. Çünkü Agah, Tim'in peşinde olduğu füzelerin fırlatma kodlarına sahip olduğunu söylüyor. Fakat Yavuz, annesinin ve geçmişinin intikamını Agah'tan almak istiyor. Bu sahne sonrasında neler olduğu merak ediliyordu. İşte Söz 30. bölüm fragmanı...
Söz yeni bölüm fragmanı ile Yavuz ile Agah arasında neler yaşandı, Yavuz öldürdü mü soruları cevaplanmış oldu. Fragmanda Agah'ın araba ile kaçtığı sahne görülüyor. Yavuz, arkasında koşuyor fakat yetişemiyor. Bu sırada gelen bölgenin polisleri tarafından Yavuz Üsteğmen, yabancı bir ülkede tehlikeli bir hapise atılıyor. Bunun haberini alan Tim hemen onu kurtarmak için operasyon hazırlıklarını başlıyor. Tim, ne pahasına olursa olsun komutanlarını kurtarmak peşindedirler. Fakat karşılarındaki en büyük engel ise Nihat Albay! Komutanları ise Tim'in beklediğinden farklı bir cevap veriyor "Hiçbir yere gidemezsiniz, ben olmadan!" . Ve Yavuz'u kurtarmak için Tim yola düşüyor. İşte Söz 30. bölüm fragmanı...
Söz son bölümde Yavuz, babasının Agah olduğunu öğrenmenin kahrını çekerken Ankara'dan gelen bir emir sonrasında askıya alınması nedeniyle bir şok daha yaşadı. Geçmişine dair şeyleri öğrenmek için gittiği annesinin evinde Bahar ile birlikte büyük bir tehlike yaşarlar. Eve baskına gelen teröristler tarafından köşeye sıkıştırılan Yavuz, yedi adamı tek başına alteder. Fakat bu büyük bir sorun olur. Polisler tarafından yakalanan Yavuz, bunun sonucunda arkadaşlarını korumak için görevinden istifa eder. Fakat Agah'ın izini süren ve onu kıskıvrak yakalayan Yavuz önemli bir karar verme aşamasında kalır. Diğer yandan Tim, füzelerin peşinde iz sürerler. Sonunda yakaladıkları teröristleri etkisiz hale getirirler fakat füzeler ateşlenmiştir. Geri sayımın devam ettiği sırada gerekli olan fırlatma kodlarıdır ve onlar da Yavuz'un silahı ucundaki Agah'tadır.
Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.
Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.
Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…
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