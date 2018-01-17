Söz 30. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'u kurtarma operasyonu başlıyor!

Söz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Az önce paylaşılan fragman ile Yavuz Üsteğmen'in nasıl hapise düştüğü ve neresi olduğu merak ediliyordu. Agah ile bir kere daha baş başa kalan Yavuz, onu öldürmek ile öldürmemek arasında bir karar vermesi gerekiyordu. Çünkü Agah, Tim'in peşinde olduğu füzelerin fırlatma kodlarına sahip olduğunu söylüyor. Fakat Yavuz, annesinin ve geçmişinin intikamını Agah'tan almak istiyor. Bu sahne sonrasında neler olduğu merak ediliyordu. İşte Söz 30. bölüm fragmanı...

SÖZ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanı ile Yavuz ile Agah arasında neler yaşandı, Yavuz öldürdü mü soruları cevaplanmış oldu. Fragmanda Agah'ın araba ile kaçtığı sahne görülüyor. Yavuz, arkasında koşuyor fakat yetişemiyor. Bu sırada gelen bölgenin polisleri tarafından Yavuz Üsteğmen, yabancı bir ülkede tehlikeli bir hapise atılıyor. Bunun haberini alan Tim hemen onu kurtarmak için operasyon hazırlıklarını başlıyor. Tim, ne pahasına olursa olsun komutanlarını kurtarmak peşindedirler. Fakat karşılarındaki en büyük engel ise Nihat Albay! Komutanları ise Tim'in beklediğinden farklı bir cevap veriyor "Hiçbir yere gidemezsiniz, ben olmadan!" . Ve Yavuz'u kurtarmak için Tim yola düşüyor. İşte Söz 30. bölüm fragmanı...