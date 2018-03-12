Söz 37. yeni bölüm izle: Eylem ölüyor mu? Bahar, Yavuz'u terkedecek mi?

Söz 37. yeni bölüm için geriye sayım başladı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölümde neler olacak? Tim, bir yandan dış güçlere karşı savaşırken diğer yandan ise iç sorunları ile baş etmek zorunda kalıyor. Agah'ın vurduğu Eylem ölüyor mu? Gerçeği öğrenen Bahar ile Yavuz'un ilişkisi ne hal alacak? Derman'ın Nazlı ile ilgili yeni planı ne? İşte Söz 37. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve netten izleme bağlantısı... SÖZ 37. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Söz yeni bölümde Derman'ın geçmişine dair flash backlar gösterilecek. Derman'ın geçmişinde neler yaşadığını ve bu yaşadıkları şeylere karşı şimdi intikam alma duygusuyla hareket ettiği görülecek. Derman, bu bölümde Nazlı'nın konulduğu rehabilitasyon merkezine sızıyor. Kılık değiştirerek girdiği yerde Nazlı'ya yaklaşıyor. Bahar'ın odaya girdiği ve Nazlı'nın yerde olduğu sahnede neler yaşandı merak ediliyor. Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır. Eylem, Agah tarafından vurulduktan sonra hayatta kalabilecek mi? Yoksa Eylem ölüyor mu? Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır. Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar. Söz 37. yeni bölüm izle (12 Mart 20.00 Star TV) SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?