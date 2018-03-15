Söz 38. yeni bölüm fragmanı: Bahar, Yavuz'dan boşanma kararı aldı! (Söz son bölüm izle)

Söz 38. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından izleyici ile paylaşıldı. Merakla beklenen Söz yeni bölüm fragmanında Bahar ile Yavuz arasındaki soğukluk bu sefer farklı bir mecraya taşınıyor. Söz son bölümde Bahar, babasının bir terörist olduğu gerçeği ile şok olmuş, Yavuz tarafından öldürüldüğünü öğrenince ondan uzak durmaya başlamıştı. Bugün yayınlanan Söz yeni bölüm fragmanında Bahar, Yavuz'a boşanmak istediğini söyler. Bahar-Yavuz aşkı sona mı eriyor. İşte Söz 38. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SÖZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Derman'ın intikam yemini!

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Söz 37. son bölüm izle