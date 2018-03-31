Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı: Hafız şehit mi oluyor? (Söz son bölüm izle)

Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri ağlattı. Star TV'nin çok izlenen ve pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Söz yeni bölümde Hafız veda ediyor. Hafız'ın "Göreve gidiyorum" sözleri ile başlayan fragmanda yatağında serili Türk bayrağı, ve ekibin gözyaşları duygusal sahnelere neden oldu. İşte Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı ve Söz son bölümde yaşananlar...
SÖZ 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
Söz yeni bölüm fragmanında Hafız şehit mi oluyor? Geçen günlerde yayınlanan yeni bölüm ilk fragmanında Hafız, gördüğü rüyayı Yavuz'a anlatıyor. Ve aynı rüyayı, Kurtdereli'nin şehit düşmeden önce de gördüğünü söylemişti. Söz 40. bölüm 2. fragmanında Hafız dışında herkesin üzgün bir şekilde ekrana gelmesi, Hafız'ın şehit olduğu şeklinde yorumlandı. Fakat fragmanın Hafız'ın rüyası olduğu şeklinde de yorumlanıyor. Söz 40. yeni bölümde kim şehit düşecek? İşte yeni fragman...
Söz yeni bölüm fragmanında Hafız ile Yavuz arasında geçen konuşma ise izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hafız'ın ""Kurtdereli şehit olmadan önceki gördüğüm ile aynı rüya" sözleri ile yeni bölümde kim şehit oluyor sorusu sorulmaya başlandı. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...
SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Söz 39. bölümde Hafız (Mustafa Yıldıran) komutasındaki Tim, Yavuz’un (Tolga Sarıtaş) uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın (Mehmet Özgür) sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır.
Derman (Timur Acar), Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler.
Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir. Selim'in kaçtığını gören Ateş ile Mücahit, arabayla peşlerine düşerler. Fakat yarı yolda araba tökezleyince Selim'i ellerinde kaçırdılar. Tim'in yanına dönen Ateş ile Mücahit, bombanın patlamasını gördüler. Tim, patlamanın içinde kaldı.
"Patlama normal bir patlama olacak, dedikleri gibi etkiliyse etrafta canlı kalmaz!"#Söz | #KirliOyun@timsandb @startv pic.twitter.com/nk3ImyQMT0— SÖZ (@sozdizi) 26 Mart 2018
Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar (Aybüke Pusat) kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.
Ben sana sev derdim sen hep beni özlerdin,— SÖZ (@sozdizi) 26 Mart 2018
Gülerek çıktık bu yola neden ağlayan hep bendim... ????#Söz | #KirliOyun | #YavBah@timsandb @startv pic.twitter.com/CqmeztUBj4
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