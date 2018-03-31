Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı: Hafız şehit mi oluyor? (Söz son bölüm izle)

Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri ağlattı. Star TV'nin çok izlenen ve pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Söz yeni bölümde Hafız veda ediyor. Hafız'ın "Göreve gidiyorum" sözleri ile başlayan fragmanda yatağında serili Türk bayrağı, ve ekibin gözyaşları duygusal sahnelere neden oldu. İşte Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı ve Söz son bölümde yaşananlar...

SÖZ 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanında Hafız şehit mi oluyor? Geçen günlerde yayınlanan yeni bölüm ilk fragmanında Hafız, gördüğü rüyayı Yavuz'a anlatıyor. Ve aynı rüyayı, Kurtdereli'nin şehit düşmeden önce de gördüğünü söylemişti. Söz 40. bölüm 2. fragmanında Hafız dışında herkesin üzgün bir şekilde ekrana gelmesi, Hafız'ın şehit olduğu şeklinde yorumlandı. Fakat fragmanın Hafız'ın rüyası olduğu şeklinde de yorumlanıyor. Söz 40. yeni bölümde kim şehit düşecek? İşte yeni fragman...

SÖZ 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanında Hafız ile Yavuz arasında geçen konuşma ise izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hafız'ın ""Kurtdereli şehit olmadan önceki gördüğüm ile aynı rüya" sözleri ile yeni bölümde kim şehit oluyor sorusu sorulmaya başlandı. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...