Söz 40. yeni bölüm izle: Hafız'ın şehadeti! (Söz yeni bölüm fragmanlar - özet)

Söz 40. yeni bölümü bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Söz 40. bölümde Mustafa Yıldıran tarafından canlandırılan canlandırılan Başçavuş Ali Haydar yani Hafız'ın şehit haberi geliyor. Hafız, teröristler tarafından bayrak uğruna şehit oluyor. Hafız'ın oğlu ve babası ile yaptığı son konuşma ise izleyenler herkesi gözyaşlarına boğdu. Hafız, babasına "Hakkınızı helal edin. Ahmet Kartal size emanet. Olur da şehadet haberimiz alırsanız söz verdiniz ağlamayacaksınız" sözleri yürekleri dağladı. Söz 40. yeni bölüm fragmanları ve özeti ile Star TV online izleme bağlantısı haberimizde.
“Ahmet Kartal size emanet...— SÖZ (@sozdizi) 1 Nisan 2018
Olur da şehadet haberini alırsanız, söz verdiniz ağlamayacaksınız...”
40.Bölüm 2. Ön İzleme Yayında ????#Söz https://t.co/4lmWuyrW0G
Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.
Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.
SÖZ 40. YENİ BÖLÜM İZLE (2 NİSAN STAR TV 20.00)
SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Söz 39. bölümde Hafız (Mustafa Yıldıran) komutasındaki Tim, Yavuz’un (Tolga Sarıtaş) uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın (Mehmet Özgür) sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır.
Derman (Timur Acar), Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler.
Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir. Selim'in kaçtığını gören Ateş ile Mücahit, arabayla peşlerine düşerler. Fakat yarı yolda araba tökezleyince Selim'i ellerinde kaçırdılar. Tim'in yanına dönen Ateş ile Mücahit, bombanın patlamasını gördüler. Tim, patlamanın içinde kaldı.
Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar (Aybüke Pusat) kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.
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