Söz 40. yeni bölüm izle: Hafız'ın şehadeti! (Söz yeni bölüm fragmanlar - özet)

Söz 40. yeni bölümü bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Söz 40. bölümde Mustafa Yıldıran tarafından canlandırılan canlandırılan Başçavuş Ali Haydar yani Hafız'ın şehit haberi geliyor. Hafız, teröristler tarafından bayrak uğruna şehit oluyor. Hafız'ın oğlu ve babası ile yaptığı son konuşma ise izleyenler herkesi gözyaşlarına boğdu. Hafız, babasına "Hakkınızı helal edin. Ahmet Kartal size emanet. Olur da şehadet haberimiz alırsanız söz verdiniz ağlamayacaksınız" sözleri yürekleri dağladı. Söz 40. yeni bölüm fragmanları ve özeti ile Star TV online izleme bağlantısı haberimizde.

SÖZ YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME - HAFIZ'IN VEDASI

“Ahmet Kartal size emanet...

Olur da şehadet haberini alırsanız, söz verdiniz ağlamayacaksınız...”

40.Bölüm 2. Ön İzleme Yayında ????#Söz https://t.co/4lmWuyrW0G — SÖZ (@sozdizi) 1 Nisan 2018

SÖZ 40. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.