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Söz 41. yeni bölüm fragmanı: Hafız'a son veda! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Söz 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölüm fragmanı izleyenleri gözyaşları içinde bıraktı. Söz son bölümde Tim'e Derman'ın bombalamak istediği şehitliği koruma görevi verilir. Hafız, şehitlikteki bayrağın yere indirilmeye çalıştığını görünce ileri atılır ve onu düşürmemek için o yolda şehit olur. Söz 41. bölüm fragmanında ise Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" şiiri eşliğinde Hafız'ın cenazesi defnediliyor. İşte Söz yeni bölüm fragman

Söz 41. yeni bölüm fragmanı: Hafız'a son veda! (Söz son bölüm izle)

Söz 41. yeni bölüm fragmanı, izleyenleri ağlattı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz dizisi son bölümde Hafız, bayrağı yere düşürmemek için can siperane çatışmaya girerek şehit olmuştu. Amansız düşman Derman'ın şehitliği bombalamak istediği haberi sonrasında Tim soluğu orada almış ve Osmanlı'dan kalma bu yeri korumak için canları pahasına mücadele etmişti. Çatışma sırasında teröristlerden birinin Türk bayrağını gönderden indirdiğini gören Hafız, engellemek için öne atılır. Ve Hafız, bayrağın düşmesine engel olduğu bu mücadele sonrasında şehit oldu. Söz 41. yeni bölüm fragmanında Hafız'ın sesi ile ekrana gelen Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" beyitleri izleyenlerin yüreğini dağladı. İşte Söz 41. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞIK VEYSEL - DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın.
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın

Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han, konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın

Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın

Ne gelsemdi, ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın

Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murat yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.

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