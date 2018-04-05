Söz 41. yeni bölüm fragmanı: Hafız'a son veda! (Söz son bölüm izle)

Söz 41. yeni bölüm fragmanı, izleyenleri ağlattı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz dizisi son bölümde Hafız, bayrağı yere düşürmemek için can siperane çatışmaya girerek şehit olmuştu. Amansız düşman Derman'ın şehitliği bombalamak istediği haberi sonrasında Tim soluğu orada almış ve Osmanlı'dan kalma bu yeri korumak için canları pahasına mücadele etmişti. Çatışma sırasında teröristlerden birinin Türk bayrağını gönderden indirdiğini gören Hafız, engellemek için öne atılır. Ve Hafız, bayrağın düşmesine engel olduğu bu mücadele sonrasında şehit oldu. Söz 41. yeni bölüm fragmanında Hafız'ın sesi ile ekrana gelen Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" beyitleri izleyenlerin yüreğini dağladı. İşte Söz 41. yeni bölüm fragmanı...
AŞIK VEYSEL - DOSTLAR BENİ HATIRLASIN
Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın.
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın
Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han, konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın
Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın
Ne gelsemdi, ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın
Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murat yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın
Gün ikindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.
"Haydar Haydar!" #HafızaVeda pic.twitter.com/atwnjCoSZ5— STAR TV (@startv) 2 Nisan 2018
Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.
#HafızaVeda pic.twitter.com/v34qkWqmrs— STAR TV (@startv) 2 Nisan 2018
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