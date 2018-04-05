Söz 41. yeni bölüm fragmanı: Hafız'a son veda! (Söz son bölüm izle)

Can bedenden ayrılacak Tütmez baca yanmaz ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatırlasın

Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han, konan göçer Ay dolanır yıllar geçer Dostlar beni hatırlasın

Ben giderim adım kalır Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir Dostlar beni hatırlasın

Söz 41. yeni bölüm fragmanı, izleyenleri ağlattı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz dizisi son bölümde Hafız, bayrağı yere düşürmemek için can siperane çatışmaya girerek şehit olmuştu. Amansız düşman Derman'ın şehitliği bombalamak istediği haberi sonrasında Tim soluğu orada almış ve Osmanlı'dan kalma bu yeri korumak için canları pahasına mücadele etmişti. Çatışma sırasında teröristlerden birinin Türk bayrağını gönderden indirdiğini gören Hafız, engellemek için öne atılır. Ve Hafız, bayrağın düşmesine engel olduğu bu mücadele sonrasında şehit oldu. Söz 41. yeni bölüm fragmanında Hafız'ın sesi ile ekrana gelen Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" beyitleri izleyenlerin yüreğini dağladı. İşte Söz 41. yeni bölüm fragmanı...

Ne gelsemdi, ne giderdim

Günden güne arttı derdim

Garip kalır yerim yurdum

Dostlar beni hatırlasın

Açar solar türlü çiçek

Kimler gülmüş kim gülecek

Murat yalan ölüm gerçek

Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi akşam olur

Gör ki başa neler gelir

Veysel gider adı kalır

Dostlar beni hatırlasın

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.