Söz 42. son bölümü izle: Çolak'ın feci ölümü! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz son bölümde Yavuz ve Tim, Bahar'ı kaçıran teröristlerden kurtarmak için peşlerine düşüyorlar. Teröristler, yaralı Derman'ı götürmek üzere harekete geçerler. Yavuz ise Bahar'ı kurtarmak için odaya dalar. Teröristi alteden Yavuz, yaralandığının farkında değildir. Bahar'ın ellerine bulaşan kan ile Yavuz ayakta durmakta zorlanır. Bu sahne ile sona eren son bölüm sonrasında Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Söz 42. bölümü...

Söz 42. son bölümü ile Serhat Kılıç diziye veda etti. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Agah, Çolak'ı sorguya çeker ve ona son şans verir. Amacı Derman'ın kim olduğunu öğrenmektir. Fakat Çolak, tam Derman'ı gösterecekken yediği yemekten dolayı zehirlenir. Hastaneye kaldırılmak üzere götürülen Çolak kaçmaya çalışır fakat elinde taşıdığı tüpe Agah'ın sıktığı kurşunlar isabet alınca yanarak feci şekilde can verir. Agah'ın "Yanmaya buradan başladın canım benim" diyerek üstünü örttüğü Çolak'ı ünlü oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyordu.

SÖZ 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Çatışma sırasında yaralanan Derman kaçmayı başarır ancak durumu ağırdır. Derman’ı tedavi etmek için bir doktora ihtiyacı olan teröristler köye gelen konvoydan bir doktoru kaçırmaya karar verir. Bu doktor Bahar olacaktır.

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Konvoyun köye ulaştığını öğrenen ataşe, en sağlam elemanlarından oluşturduğu bir ekibi köyü basmak için görevlendirir. Bu baskını önlemek için Keşanlı önderliğindeki Tim teröristlerin hiç beklemediği bir hamle yapacaktır. Bu esnada Yavuz ise büyük bir tehditle yüz yüze gelmiştir. Yavuz’u içinde bulunduğu tuzaktan kurtarmak için Tim seferber olacaktır.

Köyde de hareketli saatler yaşanmaktadır. Teröristlerin yardımlar yerine ulaşmasın diye kurduğu tuzaklar sadece Yavuz’u değil, Su ve Çaylak’ı da ölümle burun buruna getirir.

Bahar’ı, Derman’ın elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Yavuz ve Tim, Derman’la burun burunadır. Yavuz, Bahar’ı kurtarmanın bedelini hayatıyla ödemeye hazırdır.

SÖZ 43. BÖLÜM ÖNİZLEME