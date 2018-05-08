Söz 45. son bölüm izle: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! (Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 45. son bölümü, izleyenleri Star TV ekranına kilitlerken final sahnesi, Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sordurdu. Söz son bölümde Agah için operasyona giden Tim, ateşenin son hamlesi ile karşı karşıya kalır. Fakat bu olay, ateşenin beklemediği şekilde sonlanır. Ateşe vatana ihanetten tutuklanırken Tim, Agah ile birlikte elini kolunu sağlayarak çıkar. Agah, tedavi için hastaneye götürülür. Fakat Söz son bölüm final sahnesi herkesi koltuğa çiviledi. Söz son bölümde Derman, muhabiri rehine alarak çıktığı canlı yayında İstanbul'a büyük bir bomba yerleştirdiğini ve "Şu anda ekranların başında ben varsam güvende değilsiniz!" diyerek elindeki kumandayı gösterir. "Şaka yapıyor olsaydım, şu düğmeye bastığım anda hepiniz aynı gürültüyü duymazdınız!" diyerek kumandayı eline alan Derman düğmeye basacak mı? Bomba patlayacak mı? Yoksa Agah'ın verdiği bilgiler ile bomba imha edildi mi? Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölümü...
Söz son bölümde Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır. Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.
Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.
"Sizden korkacağımızı mı sandınız?— SÖZ (@sozdizi) 7 Mayıs 2018
Tehditlerinize boyun eğeceğimizi mi sandınız?
Tuzaklarınıza düşeceğimizi mi sandınız?
Biz kimsenden korkmayız!"#MaskelerinArdında #Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/hjV8f6xbpf
Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.
"Şaka yapıyor olsaydım, şu düğmeye bastığım anda hepiniz aynı gürültüyü duymazdınız!"#MaskelerinArdında #Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/i9Deem49xy— SÖZ (@sozdizi) 7 Mayıs 2018
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