Söz 45. son bölüm izle: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! (Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 45. son bölümü, izleyenleri Star TV ekranına kilitlerken final sahnesi, Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sordurdu. Söz son bölümde Agah için operasyona giden Tim, ateşenin son hamlesi ile karşı karşıya kalır. Fakat bu olay, ateşenin beklemediği şekilde sonlanır. Ateşe vatana ihanetten tutuklanırken Tim, Agah ile birlikte elini kolunu sağlayarak çıkar. Agah, tedavi için hastaneye götürülür. Fakat Söz son bölüm final sahnesi herkesi koltuğa çiviledi. Söz son bölümde Derman, muhabiri rehine alarak çıktığı canlı yayında İstanbul'a büyük bir bomba yerleştirdiğini ve "Şu anda ekranların başında ben varsam güvende değilsiniz!" diyerek elindeki kumandayı gösterir. "Şaka yapıyor olsaydım, şu düğmeye bastığım anda hepiniz aynı gürültüyü duymazdınız!" diyerek kumandayı eline alan Derman düğmeye basacak mı? Bomba patlayacak mı? Yoksa Agah'ın verdiği bilgiler ile bomba imha edildi mi? Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölümü...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır. Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.