MAGAZİN

Söz 45. son bölüm izle: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! (Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

Söz 45. son bölümü Star TV'de dün akşam heyecanla izlendi. Söz son bölümde Yavuz ve Tim, birlikte Agah'ın kurtarmak için operasyona girerler. Ateşe, onları durdurmak ister fakat planı ters gitti. Söz son bölümde maskesini indiren ve yüzünü gösteren Derman, İstanbul'a çok büyük bomba yerleştirdiğini söyler. Derman, elindeki kumanda ile herkes tehdit eder. Derman bombayı patlatacak mı? Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte söz 45. son bölümü...

Söz 45. son bölüm izle: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! (Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 45. son bölümü, izleyenleri Star TV ekranına kilitlerken final sahnesi, Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sordurdu. Söz son bölümde Agah için operasyona giden Tim, ateşenin son hamlesi ile karşı karşıya kalır. Fakat bu olay, ateşenin beklemediği şekilde sonlanır. Ateşe vatana ihanetten tutuklanırken Tim, Agah ile birlikte elini kolunu sağlayarak çıkar. Agah, tedavi için hastaneye götürülür. Fakat Söz son bölüm final sahnesi herkesi koltuğa çiviledi. Söz son bölümde Derman, muhabiri rehine alarak çıktığı canlı yayında İstanbul'a büyük bir bomba yerleştirdiğini ve "Şu anda ekranların başında ben varsam güvende değilsiniz!" diyerek elindeki kumandayı gösterir. "Şaka yapıyor olsaydım, şu düğmeye bastığım anda hepiniz aynı gürültüyü duymazdınız!" diyerek kumandayı eline alan Derman düğmeye basacak mı? Bomba patlayacak mı? Yoksa Agah'ın verdiği bilgiler ile bomba imha edildi mi? Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölümü...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır. Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.

Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı! Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söz söz son bölüm söz 45 bölüm söz yeni bölüm fragmanı söz 46 bölüm fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siyah Beyaz Aşk 29. son bölüm izle: Ferhat'ı şok eden gerçek! (Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı)

Siyah Beyaz Aşk 29. son bölüm izle: Ferhat'ı şok eden gerçek! (Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı: Faruk yaşıyor mu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı: Faruk yaşıyor mu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Oya'dan tehlikeli hamle! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Oya'dan tehlikeli hamle! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Söz 45. yeni bölüm izle: Derman maskesini indiriyor!

Söz 45. yeni bölüm izle: Derman maskesini indiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.