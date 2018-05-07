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Söz 45. yeni bölüm izle: Derman maskesini indiriyor!

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2018 07:48 | Son Güncelleme

Söz 45. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Söz yeni bölümü heyecanlı geçecek. Merakla beklenen Söz 45. bölüm fragmanında İstanbul'da büyük bir patlama yapmak isteyen Derman, canlı yayın sırasında maskesini indiriyor. Ve Derman deşifre oluyor. Söz yeni bölümde neler olacak? Tim, Derman'ı durdurabilecek mi? Agah kurtulacak mı? İşte Söz 45. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme bağlantısı...

Söz 45. yeni bölüm izle: Derman maskesini indiriyor!

Söz 45. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Bu akşam Star TV'de ekrana gelecek olan Söz yeni bölüm fragmanında Derman, sonunda maskesini indiriyor ve canlı yayında herkese yüzünü gösteriyor. Ateşe'nin elinde Agah zor durumda. Söz yeni bölümde Tim'i çok zor görevler bekliyor. Yavuz, babasını kurtarmak için yola düşerken Tim ise Derman'ın yerleştirdiği bombayı bulmaya çalışacak. Söz yeni bölümde Tim, patlamayı durdurabilecek mi? Derman amacına ulaşabilecek mi? Agah kurtulacak mı? İşte Söz yeni bölüm özeti, 45. bölüm fragmanları ve online izleme linki...

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır. Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.

SÖZ YENİ BÖLÜM İZLE (7 Mayıs Pazartesi 20.00 Star TV)

Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.

Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.

SÖZ 45. BÖLÜM İLK SAHNE


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