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Söz 47. yeni bölüm izle: Tim'in başı büyük belada!

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Söz 47. yeni bölümü için geri sayım başladı. Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen Söz yeni bölümde Tim, sıkıştığı operasyondan kurtulmak için mücadele verecek. Fakat Derman ve adamları tarafından çeşitli tuzaklar kurulan bölgede, Tim birçok defa ölüm tehlikesi yaşayacak. Diğer yandan Bahar, Nazlı, Güler ve Su ise kaçırılıyor. Zamana karşı yarışan Tim sağ salim çıkabilecek mi? Söz yeni bölüm ilk önizlemesi, fragmanlar ve bölüm özeti haberimizde.

Söz 47. yeni bölüm izle: Tim'in başı büyük belada!

Söz 47. yeni bölümü, bu akşam Star TV'de hayranları ile buluşuyor. Asmalar Operasyonu'nda sıkışan Tim, ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ateşe, Derman tarafından bölgenin her yerine kurulan tuzaklar, Tim'in başına büyük bela oluyor. Söz 47. yeni bölüm ilk önizlemesinde Aşık bu tuzaklardan biri nedeniyle yaralanıyor. Söz yeni bölümde diğer yandan Bahar, Nazlı, Güler ve Su ise kaçırılıyor. Tim her yönden köşeye sıkışmış durumda. Bu durumda nasıl çıkacaklar? Kayıp verecekler mi? Söz yeni bölüm fragmanları, özeti, online izleme bağlantısı haberimizde.

SÖZ 47. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.

Söz 47. yeni bölüm izle (21 Mayıs Pazartesi 20.00 Star TV)

Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.

Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır.

Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.


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