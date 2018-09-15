Söz 51. yeni bölüm 2. fragmanı: Tim ve Yavuz'un kavuşması! (Söz yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Söz 51. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral'ın oynadığı diziye yeni sezonda Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Ece Ceşmioğlu da katılıyor. Söz yeni bölüm fragmanında Tim, Yavuz'un yaşadığını ve yeni kimliğini öğreniyor. Annesini, nişanlısını ve en son olarak eşi Bahar'ı kaybettiğini söyleyen Yavuz, babasının da ölmesi sonrasında arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Söz 51. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti... SÖZ 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI SÖZ 51. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz’un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim’den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kabusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır! Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul’da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan’ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!

Böyle olağanüstü bir durumda, düğün hazırlıkları için İstanbul’da olan Tim ve Erdem diğer güvenlik güçleriyle birlikte bombaları durdurmak için görevlendirilir. Yavuz, Dragan’ın isteğini öğrendiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyecektir. Operasyonda yetkili isimlerden olan Savcı Derya buna karşı çıksa da Yavuz’un kaybedeceği tek şey, artık onun için değersiz olan canıdır. Tim, Yavuz’un yaşadığını bilmeden ona destek olmak için var gücüyle çabalarken özledikleri ve ölümüne her gün üzüldükleri komutanlarıyla yolları kesişmek üzeredir. Ama Yavuz’u teslim almak Dragan’ın büyük planının sadece bir parçasıdır. Ülke güvenliğini tehdit eden bir plan için düğmeye basan Dragan’ın düzenlediği bu saldırılar, birçok vatandaşımız gibi, Savcı Derya ile Yavuz’a da derinden sarsılacakları acılar yaşatacaktır. SÖZ 51. BÖLÜM FRAGMANI SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya, Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşmioğlu'nun katılımı ile Söz 51. yeni bölüm yayın tarihinin 17 Eylül Pazartesi günü olduğu açıklandı.