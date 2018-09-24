Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)

Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı, izleyenleri duygulandırdı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz dizisi yeni bölüm fragmanında "Bir adamın peşinden gittiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün..." sözleri ve sonrasında gelen görüntüleri tüyleri diken diken etti. Söz 3. yeni sezon geçen hafta başlamış, Tim, Yavuz'un ölmediğini öğrenmişti. Yavuz ile Tim arasında geri dönüp dönmeme konusunda tartışma yaşanıyor. Tim, komutanlarını bırakmak istemiyor ama Yavuz kesin kararını vermiş durumda. Peki Yavuz, Tim'e geri dönecek mi? Söz yeni bölüm özeti ve 52. yeni bölüm fragmanları haberimizde.

SÖZ 52. YENİ BÖLÜM ÖZETİ VE FRAGMANLAR

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.