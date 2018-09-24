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Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu akşam, 24 Eylül Pazartesi günü Star TV'de ekrana gelecek olan Söz yeni sezon 2. bölümü heyecanla bekleniyor. Söz yeni bölüm fragmanında Atatürk görüntüleri, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. 52. bölüm 2. fragmanında Yavuz ile Tim arasında geri dönüş konusunda tartışma yaşanıyor ve Yavuz kesin cevabını veriyor. Söz 52. bölümde neler olacak? Yavuz, Tim'e geri dönecek mi? İşte Söz yeni bölüm özeti ve 52. bölüm fragmanları...

Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)

Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı, izleyenleri duygulandırdı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz dizisi yeni bölüm fragmanında "Bir adamın peşinden gittiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün..." sözleri ve sonrasında gelen görüntüleri tüyleri diken diken etti. Söz 3. yeni sezon geçen hafta başlamış, Tim, Yavuz'un ölmediğini öğrenmişti. Yavuz ile Tim arasında geri dönüp dönmeme konusunda tartışma yaşanıyor. Tim, komutanlarını bırakmak istemiyor ama Yavuz kesin kararını vermiş durumda. Peki Yavuz, Tim'e geri dönecek mi? Söz yeni bölüm özeti ve 52. yeni bölüm fragmanları haberimizde.

SÖZ 52. YENİ BÖLÜM ÖZETİ VE FRAGMANLAR

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.

Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.

Su ve Çaylak’ın düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.


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