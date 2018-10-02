MAGAZİN

Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 07:53 | Son Güncelleme

Söz 53. son bölümü ile dün akşam hayranlarını Star TV ekranına kilitledi. Heyecanla izlenen son bölümden sonra Söz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilip araştırılmaya başlandı. Söz son bölümde Dragan, İvan'ın öldürerek bir süpriz hazırlama peşindedir. Fakat Yavuz, Viyana'da Dragan'ı yakalamış ve silahını ona doğrultmuştur. Peki Yavuz Dragan'ı vuracak mı? Söz 53. son bölümü izleme bağlantısı, son bölümden özel sahneler haberimizde.

Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)

Söz 53. son bölümü, Star TV'de dün akşam ekrana geldi ve soluk soluğa izlendi. Yeni sezonuna yeni oyuncuları ile daha güçlü başlayan Söz son bölümü merak ettiren final sahnesi ile sona erdi. Son bölümden sonra ise Söz 54. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edilmeye başlandı. Söz son bölüme Dragan'ın yaptığı tehlikeli plan damgasın vurdu. İvan'ı öldüren Dragan, onun araştırılacağını bilerek virüslü bir cihaz bırakır. Bu şekilde ise Milli Güvenlik Protokülü'nü ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Fakat Yavuz, Dragan'ı adım adım izlemiş ve Viyana'da köşeye sıkıştırmıştır. Silahını ona doğrultan Yavuz, tetiği çekecek mi, Dragan'ı vuracak mı merak ediliyor. Söz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler ile birlikte yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.

Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.

SÖZ 53. SON BÖLÜM İZLE

SÖZ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.

Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatıMine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı
İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözlerİstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söz söz son bölüm söz 53 bölüm star tv söz 54 yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı

Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!

Bir Litre Gözyaşı 1. bölümden yeni fragman! Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlıyor?

Bir Litre Gözyaşı 1. bölümden yeni fragman! Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlıyor?

Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali'den Vartolu'ya 'Veled-i zina' şoku!

Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali'den Vartolu'ya 'Veled-i zina' şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.