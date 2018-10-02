Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)

Söz 53. son bölümü, Star TV'de dün akşam ekrana geldi ve soluk soluğa izlendi. Yeni sezonuna yeni oyuncuları ile daha güçlü başlayan Söz son bölümü merak ettiren final sahnesi ile sona erdi. Son bölümden sonra ise Söz 54. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edilmeye başlandı. Söz son bölüme Dragan'ın yaptığı tehlikeli plan damgasın vurdu. İvan'ı öldüren Dragan, onun araştırılacağını bilerek virüslü bir cihaz bırakır. Bu şekilde ise Milli Güvenlik Protokülü'nü ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Fakat Yavuz, Dragan'ı adım adım izlemiş ve Viyana'da köşeye sıkıştırmıştır. Silahını ona doğrultan Yavuz, tetiği çekecek mi, Dragan'ı vuracak mı merak ediliyor. Söz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler ile birlikte yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.