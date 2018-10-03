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Söz 54. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ın elinde! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 10:31 | Son Güncelleme

Söz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Pazartesi akşamı yayınlanan Söz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Söz yeni bölümü yine bol aksiyonlu sahneleriyle dikkat çekiyor. Söz 54 bölüm fragmanında Yavuz'un Dragan'ın elinde olduğu görülüyor. Diğer yandan Tim, Dragan'ın emir aldığı 12 kişilik listedeki adamları ele geçirmek için operasyona giriyor. Söz son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Söz 54. yeni bölüm fragmanı...

Söz 54. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ın elinde! (Söz son bölüm izle)

Söz 54. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Sarp Akkaya'nın oynadığı Söz yeni bölüm fragmanı heyecanlı ve bol aksiyonlu sahneleriyle dikkat çekiyor. Söz son bölümde Dragan, İvan'ı yem olarak bırakmış ve ekibe sızmayı başarmıştı. Diğer yandan Yavuz ise Dragan'ı Viyana'da yakalamış ve silahı doğrultmuştu. Bu sahne ile sona eren 53. bölüm sonrasında neler olacak merak ediliyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz'un bir ara Dragan'ın eline geçmiş olarak görüyoruz. Savcı Derya'nın fenalaştığı sahne merak uyandırırken Tim, Dragan'ın emir aldığı 12 adam üzerine yoğunlaşıyor. Ve onları ele geçirmek için operasyon başlatıyor. Söz yeni bölümü 8 Ekim Pazartesi günü Star TV'de. İşte Söz 54. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.

Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.

SÖZ 53. SON BÖLÜM İZLE

Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.

Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.

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