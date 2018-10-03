Söz 54. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ın elinde! (Söz son bölüm izle)

Söz 54. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Sarp Akkaya'nın oynadığı Söz yeni bölüm fragmanı heyecanlı ve bol aksiyonlu sahneleriyle dikkat çekiyor. Söz son bölümde Dragan, İvan'ı yem olarak bırakmış ve ekibe sızmayı başarmıştı. Diğer yandan Yavuz ise Dragan'ı Viyana'da yakalamış ve silahı doğrultmuştu. Bu sahne ile sona eren 53. bölüm sonrasında neler olacak merak ediliyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz'un bir ara Dragan'ın eline geçmiş olarak görüyoruz. Savcı Derya'nın fenalaştığı sahne merak uyandırırken Tim, Dragan'ın emir aldığı 12 adam üzerine yoğunlaşıyor. Ve onları ele geçirmek için operasyon başlatıyor. Söz yeni bölümü 8 Ekim Pazartesi günü Star TV'de. İşte Söz 54. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.