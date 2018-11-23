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Söz 61. bölümde kim öldü? Dragan'ın saldırısında Yavuz öldü mü? Söz 61. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 01:52 | Son Güncelleme

Söz dizisinin 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz dizisi yeni bölümde timin içinde olduğu minibüs ile Yavuz ve Savcı Derya'nın aracı saldırıya uğruyor. Yavuz, Savcı Derya'nın kucağında hareketsiz yatarken fonda çalan 'Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun' şarkısı tüyleri diken diken ediyor. Söz'ün fragmanında 'Delik deşik etmişler. Öldü yani' sözleri dikkat çekiyor. Peki Söz'de kim ölüyor? Söz yeni bölümde Yavuz ölüyor mu? İşte Söz'in 61. yeni bölüm fragmanı.

Söz 61. bölümde kim öldü? Dragan'ın saldırısında Yavuz öldü mü? Söz 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 26 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 61. yeni bölümfragmanı yayınlandı. Söz'ün yeni bölüm fragmanında, tim, Savcı Derya ve Yavuz, Dragan'ın hain tuzağına düşüyor. Tim üyelerinin içinde olduğu minibüsün takla attığı görülürken, Yavuz ise delik deşik olmuş araçta Derya'nın kucağında hareketsiz yatıyor. Derya Yavuz'un nabzını kontrol ediyor. Söz 61. yeni bölüm fragmanında; “Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun…” şarkısı ise tüyleri diken diken ediyor.

Dragan kardeşinin intikamını almak için Sadi ile ortak iş yapmaya başladı. Yeni bir örgüt kurarak korkunç bir eylem planladılar. Söz 61. yeni bölüm fragmanında ise; Hain tuzakla Tim ve Yavuz yaralanıyor. Savcı Derya, Yavuz'u kucağına yatırıp ‘ambulans çağırın' diye bağırıyor. Dragan'ın oynadığı oyun felaket doğuruyor. Tim'den kimin sağ kalıp kimin öldüğü bilinmiyor. Peki Söz dizisi 61. yeni bölümde kim öldü? Yavuz yaşıyor mu?

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dragan’ın Derya’ya kurduğu tuzağı son anda fark eden Yavuz, Derya’nın hayatını kurtarmak için peşlerine düşer. Fakat her şey için çok geçtir. Dragan istediğini elde etse de etmese de Derya’yı öldürmek için çoktan hain bir plan yapmıştır.

Melisa’yı korumak isterken saldırıya uğrayan Keşanlı sadece fiziksel değil kalben de yaralıdır. Vücudundaki yaralar çabucak iyileşse de kalbindeki yara kardeşleri ve komutanı sayesinde iyileşecektir.

Dragan için artık intikam vaktidir. Önce ortalığı kana bulayacak sonra da Sami’yle ortak olup örgütün yeniden yükselmesi için var gücüyle çalışmaya başlayacaktır. Dragan artık tek bir amaç için çalışmaktadır: Sami ve arkadaşlarının finanse ettiği, Türkiye’yi parçalara ayıracak yepyeni bir örgüt oluşturmak…

Bu örgütün ilk saldırısı Türkiye’nin sınır dışındaki kilit noktalardan birinde oluşturduğu askeri üstür. Ama Yavuz bu bilgiye ulaştığında Tim örgütün bu saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Fakat üsse saldırmak için günler öncesinden hazırlanan örgütün hain tuzağı onları ölümle burun buruna getirecektir.

DRAGON NİSAN'I ÖLDÜRDÜ
Söz dizisinin son bölümünde Nisan karakterinde hayat veren Mine Çayıroğlu senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Dragan, kardeşi Boris'in bu hale gelmesinden sorumlu tuttuğu Nisan'ı öldürdü.

nisan

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