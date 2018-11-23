Söz 61. bölümde kim öldü? Dragan'ın saldırısında Yavuz öldü mü? Söz 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 26 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 61. yeni bölümfragmanı yayınlandı. Söz'ün yeni bölüm fragmanında, tim, Savcı Derya ve Yavuz, Dragan'ın hain tuzağına düşüyor. Tim üyelerinin içinde olduğu minibüsün takla attığı görülürken, Yavuz ise delik deşik olmuş araçta Derya'nın kucağında hareketsiz yatıyor. Derya Yavuz'un nabzını kontrol ediyor. Söz 61. yeni bölüm fragmanında; “Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun…” şarkısı ise tüyleri diken diken ediyor.

Dragan kardeşinin intikamını almak için Sadi ile ortak iş yapmaya başladı. Yeni bir örgüt kurarak korkunç bir eylem planladılar. Söz 61. yeni bölüm fragmanında ise; Hain tuzakla Tim ve Yavuz yaralanıyor. Savcı Derya, Yavuz'u kucağına yatırıp ‘ambulans çağırın' diye bağırıyor. Dragan'ın oynadığı oyun felaket doğuruyor. Tim'den kimin sağ kalıp kimin öldüğü bilinmiyor. Peki Söz dizisi 61. yeni bölümde kim öldü? Yavuz yaşıyor mu?

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan’ın Derya’ya kurduğu tuzağı son anda fark eden Yavuz, Derya’nın hayatını kurtarmak için peşlerine düşer. Fakat her şey için çok geçtir. Dragan istediğini elde etse de etmese de Derya’yı öldürmek için çoktan hain bir plan yapmıştır.