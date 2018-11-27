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Söz 61. son bölümde Yavuz ve Tim üyelerine hain tuzak! Söz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 27.11.2018 02:26 | Son Güncelleme

Söz dizisi 61. son bölümüyle ekrana geldi. Söz dizisi son bölümde Dragan'ın hedefinde bu defa Albay Erdem vardı. Yavuz ve Tim ise büyük bir tuzaktan kurtulmayı başardı. Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi verdi. Peki Söz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölümde yaşananlar.

Söz 61. son bölümde Yavuz ve Tim üyelerine hain tuzak! Söz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tims&B yapımcılığında Star TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Burak Sevinç, Eren Vurdem, Ece Çeşmioğlu, Aytaç Şaşmaz, Sarp Akkaya, Görkem Sevindik ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı sevilen asker dizisi 'Söz' 61. son bölümüyle 26 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Söz 61. son bölümde Dragan örgütün başına geçmeden önce bir kalleşlik daha yaptı. Hain saldırı Yavuz’u ve Tim’i ayrı ayrı vurdu. Yavuz düştüğü hain tuzaktan sağ olarak kurtulmayı başardı.
Dragon yönetime katılmadan önce bir kez daha kalleşliğini gösterdi. Albay Erdem’e bombalı bir paket yolladı.

Söz dizisinin 3 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.


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