Söz 61. son bölümde Yavuz ve Tim üyelerine hain tuzak! Söz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tims&B yapımcılığında Star TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Burak Sevinç, Eren Vurdem, Ece Çeşmioğlu, Aytaç Şaşmaz, Sarp Akkaya, Görkem Sevindik ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı sevilen asker dizisi 'Söz' 61. son bölümüyle 26 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Söz 61. son bölümde Dragan örgütün başına geçmeden önce bir kalleşlik daha yaptı. Hain saldırı Yavuz’u ve Tim’i ayrı ayrı vurdu. Yavuz düştüğü hain tuzaktan sağ olarak kurtulmayı başardı.

Dragon yönetime katılmadan önce bir kez daha kalleşliğini gösterdi. Albay Erdem’e bombalı bir paket yolladı.

Söz dizisinin 3 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.