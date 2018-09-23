MAGAZİN

Söz'den ayrılan Aybüke Pusat'ın yeni dizisi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 20:50 | Son Güncelleme

Son olarak Söz dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın yeni dizisi belli oldu.

Söz'den ayrılan Aybüke Pusat'ın yeni dizisi belli oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin iki sezonunda yer alan ve üçüncü yeni sezona veda eden Aybüke Pusat, iddialı bir dizide başrol oynayacak.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Şahin Tepesi dizisinin hazırlıkları sürüyor. Hilal Saral'ın yönetmenliğini yapacağı ve başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum'un paylaşacağı diziye Aybüke Pusat da katıldı.

80’li yıllara damgasını vuran yabancı dizi ‘Şahin Tepesi’nden uyarlanacak olan dizinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve ekibi kaleme alıyor.

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