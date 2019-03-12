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Söz dizisi 73. son bölümde O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2019 01:00 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin 2016 Şampiyonu Emre Sertkaya, uzun bir aradan sonra Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinde ortaya çıktı. Emre Sertkaya'nın Zülfü Kaküllerin Amber Misali klibi de Youtube'da yayınlanmaya başladı.

Söz dizisi 73. son bölümde O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya sürprizi!

O Ses Türkiye'de sahneye çıktığı ilk andan itibaren sesiyle adeta büyüleyen Emre Sertkaya, uzun süre konuşulmuştu. Emre Sertkaya, efsane parça Minnet Eylemem'le kendine hayran bırakmıştı.

2016 yılında Gökhan Özoğuz'un takımında şampiyonluğu göğüsleyen genç isim, Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde izleyenlere büyük bir sürpriz yaptı.

Şampiyon olduktan sonra şehir şehir gezip konserler veren Emre Sertkaya, Söz dizisinin 73. bölümünde, 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' adlı türküyü yeniden düzenleyip özel olarak seslendirdi. Emre Sertkaya'nın Zülfü Kâküllerin Amber Misali parçasının klibi ise dizinin yeni bölümü sırasında Youtube'dan yayınlandı.

emre

Emre Sertkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kendisine ilgi gösterenlere teşekkür etti.

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o ses türkiye emre sertkaya Zülfü Kaküllerin Amber Misali söz dizisi

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