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Söz dizisi bu akşam var mı? Söz 66. yeni bölüm ne zaman? Star TV 14 Ocak Pazartesi yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2019 01:11 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen aksiyon dizisi Söz'ün 66. yeni bölümü merakla bekleniyor. Söz dizisi hayranları için özel bir fragman yayınlandı. Dizinin 65. son bölüm finalinde yaşananlar merak uyandırmıştı. Peki Söz 66. yeni bölüm bu akşam neden yok? Söz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 14 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı ve Söz dizisinden özel fragman.

Söz dizisi bu akşam var mı? Söz 66. yeni bölüm ne zaman? Star TV 14 Ocak Pazartesi yayın akışı

Söz dizisinin iki hafta önce ekrana gelen 65. son bölümünde Savcı Derya ve Karabatak'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Yavuz Derya'yı vurmuştu. Peki Söz'in 66. yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? Söz dizisinden çarpıcı görüntülerin yer aldığı özel bir klip de yayınlandı.

Yeni yıl nedeniyle tatile giren dizinin yeni bölümünün iki hafta sonra 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Star TV'de ise 7 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de Dağ 2 filmi ekrana gelecek.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

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