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Söz dizisinde Derya ölüyor mu? Karabatak'a ne oldu? Söz 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 02:56 | Son Güncelleme

Söz dizisinin 65. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz dizisinin yeni bölümünde Yavuz sevdikleri için büyük bir savaşa giriyor. Sami ise Yavuz'un en yakınlarına zarar vermeye başlıyor. Savcı Derya vuruluyor. Tim ise Karabatak'ı almak için yemin ediyor ve operasyona başlıyor. Karabatak'ın içinde olduğu araç ise şarampole uçuyor. Peki Söz'de Derya ve Karabatak ölüyor mu? İşte Söz 65. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Söz dizisinde Derya ölüyor mu? Karabatak'a ne oldu? Söz 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Söz 64. yeni bölümüyle 24 Aralık Pazartesi akşamı ekranda olacak. Söz'ün yeni bölümde, Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…

Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.

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