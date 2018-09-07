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Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2018 19:50 | Son Güncelleme

Star TV'in sevilen dizisi Söz'e Sarp Akkaya ve Deniz Baysal'dan sonra bir yeni oyuncu daha katıldı.

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği 'SÖZ'ün kadrosuna ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu dahil oldu.

Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan ‘SÖZ’de, Ece Çeşmioğlu sürprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘SÖZ’ dizisinde Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Ece Çeşmioğlu

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı 'SÖZ', nefes kesen yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV'de.

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