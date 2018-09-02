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Söz dizisine damga vuracak yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan karakterine imza atan Deniz Baysal, yeni sezonda Söz dizisinde izleyicinin karşısına çıkacak.

Söz dizisine damga vuracak yeni oyuncu

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz'ün oyuncu kadrosuna, yeni sezonda sürpriz bir isim dahil oldu.

Oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ‘SÖZ’de, ünlü oyuncu Deniz Baysal seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran Söz’de, Deniz Baysal sürpriz bir karaktere hayat verecek.

deniz

KORKUSUZ SAVCI DERYA
Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal 'SÖZ'de başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı 'SÖZ', yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV'de...

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