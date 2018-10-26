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Söz dizisinin oyuncuları Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı, ‘Söz’ dizisi oyuncuları Görkem Sevindik ve Aytaç Şaşmaz’ı ağırladı.

Söz dizisinin oyuncuları Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı, ‘Söz’ dizisi oyuncuları Görkem Sevindik ve Aytaç Şaşmaz’ı ağırladı. Atölyeleri dolaşarak engelli kursiyerlerin çalışmalarını yerinde izleyen ünlü isimler, ‘Engelleri Aşalım’ müzik grubunun çaldığı türkülere eşlik ederek keyifli zaman geçirdi.

Söz dizisinde Keşanlı karakterini oynayan Görkem Sevindik ile Uzman Çavuş Feyzullah’ı oynayan Aytaç Şaşmaz, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti. Ünlü oyuncular, burada eğitim gören kursiyerler tarafından coşkuyla karşılandı. Sevindik ve Şaşmaz, Engelliler Sarayı’nda öncelikle eğitim görülen atölyeleri dolaştı. Tekstilden resim sanatına kadar verilen kurslar hakkında bilgi alan ünlü oyuncular, ahşap oyuncak atölyesinde oyuncak yapan engellilerin yanına oturup onların çalışmalarını izledi.

“BURADAKİ ENGELLİ KARDEŞLERİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Engelli Okçuluk takımını heyecanla izleyen ünlü ziyaretçiler son olarak, ‘Engelleri Aşalım’ müzik grubunun verdiği mini konseri izledi. Sevindik ve Şaşmaz çalan türkülere de eşlik ederek engellilerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Keyifli ve anlamlı bir gezi olduğunu belirten Sevindik, “Engelliler Sarayı’na daha önce de gelmiştim. Buradaki engelli kardeşlerimi çok seviyorum. Hem yararlı hem de güzel bir gün geçirdik. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Söz dizisinin oyuncuları Engelliler Sarayı’nı ziyaret ettiSöz dizisinin oyuncuları Engelliler Sarayı’nı ziyaret ettiSöz dizisinin oyuncuları Engelliler Sarayı’nı ziyaret ettiSöz dizisinin oyuncuları Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti

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