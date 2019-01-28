Söz dizisinin yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu

Türkiye’de ilk defa Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Genelkurmay Başkanlığı’nın desteğiyle çekimleri gerçekleştirilen Söz dizisinin oyuncuları, gerçek kahraman Mehmetçik’i görmek üzere Hakkari Dağlıca bulunan Gevana Kurki Üs Bölgesine ziyarete gitti.

Söz dizisinin oyuncuları Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ve helikopterle Yüksekova’dan Dağlıca’da bulunan sınır karakoluna gitti.

Vatani görevini yapan Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunan Söz dizisi oyuncuları buradan Hakkari'de Dağlıca’da bulunan Gevana Kurki Üs Karakolu'nda geçti. Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik ve Aytaç Şaşmaz, tüm gün boyunca Mehmetçik'le vakit geçirirken zorlu şartlar altında nöbet tutan askerlerle bir araya gelip sohbet etti.

Sevindik, "Dizideki kahramanlar olarak biz burada gerçek kahramanlarla görüştük. Bizi çok iyi ağırladılar" dedi.

Altınkaya, "Vatan toprağını korumak gerçekten bir kahramanlık işi. Burada olmak bu ana şahit olmak gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı. Şaşmaz ise "Buradaki mehmetçiklerimizi görünce gözlerimiz doluyor. Çok güzel fakat o kadar da zor" diye konuştu.

Askerlerle karavadan yemek yiyen oyuncular geceyi de üs bölgesinde geçirdi.



