"Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz"

Kurum, Konya'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenini bir kez daha gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"31 ilçenin 28'ini kazanarak tüm Türkiye'ye vefa nedir Konya'dan göstermiş olduk. Konya Büyükşehir Belediyemiz, büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek oy oranını alarak birinci oldu. Bu süreçte teşkilatımıza, gece gündüz demeden çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize Konya'mızı net bir şekilde ifade ettikleri, duruşunu net bir şekilde gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hem yeni seçilen hem de görevine devam eden belediye başkanlarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm il ve ilçe teşkilatlarına teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla yaptığı istişare ve değerlendirme toplantılarında gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu dile getiren Kurum, "Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yerel seçim öncesinde partimizin belirlediği 11 maddelik manifesto çerçevesinde illerimize gittik, Bakanlığımızı ilgilendiren konulara ilişkin tespitler yaptık. Bundan sonraki süreçte bize düşen, yerel seçim manifestosunda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Bugün bu nedenle Konya'mızdayız. Konya'mızda tüm ilçe belediye başkanlarımızla toplantı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.