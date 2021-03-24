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Söz vermişti: Jon Prosser, Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!

24.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü analist Jon Prosser, Apple'ın 23 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini iddia etmişti. Ancak Prosser'ın iddiası doğru çıkmadı. Söz konusu iddia doğru çıkmayınca Prosser, söz verdiği gibi kaşlarını tıraş etmek zorunda kaldı. Prosser o anları, bir YouTube videosu ile paylaştı.

Söz vermişti: Jon Prosser, Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!

Apple ve Apple'ın atacağı adımlara yönelik gün içinde birçok sızıntı geliyor. Fakat bu sızıntıların tamamının doğru olması pek de mümkün gözükmüyor. Bu yüzden güvenilir kaynaklara göz atmak gerekiyor. Bir süredir güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Jon Prosser'ın ismi öne çıkıyordu. Zira ünlü isim, iPhone 12 modelleri de dahil olmak üzere Apple hakkında birçok başarılı sızıntıya imza atmıştı. Fakat Prosser, son tahmininde yanıldı.

JON PROSSER'IN APPLE İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

23 Mart günü Apple'ın bir etkinlik düzenleyeceğini iddia eden Prosser bunu Twitter'daki takipçileriyle paylaştı. Prosser, etkinliğin düzenlenmemesi halinde ise kaşlarını kazıma konusunda söz verdi. Nitekim 23 Mart geldi geçti ve Apple herhangi bir etkinlik düzenlemedi. Hal böyle olunca Prosser'ın sözünü tutmaktan başka çaresi kalmadı.

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YOUTUBE'TA KAŞLARINI KAZIDI

Jon Prosser, sözünü tutarak kaşlarını tıraş etti. Prosser o anları bir YouTube videosu aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Söz konusu video ile Prosser, saçlarını kaybeden çocuklara özel peruk veren bir hayır kurumu olan ‘Wings for Kids’in bağış kampanyasına da destek oldu.

Jon Prosser kaşlarını kazıdı

Prosser, videoda sızıntı bilgiler paylaşmaktan da geri kalmadı ve iPhone 13’ün bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Apple
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