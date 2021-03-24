Söz vermişti: Jon Prosser, Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!

Apple ve Apple'ın atacağı adımlara yönelik gün içinde birçok sızıntı geliyor. Fakat bu sızıntıların tamamının doğru olması pek de mümkün gözükmüyor. Bu yüzden güvenilir kaynaklara göz atmak gerekiyor. Bir süredir güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Jon Prosser'ın ismi öne çıkıyordu. Zira ünlü isim, iPhone 12 modelleri de dahil olmak üzere Apple hakkında birçok başarılı sızıntıya imza atmıştı. Fakat Prosser, son tahmininde yanıldı.

JON PROSSER'IN APPLE İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

23 Mart günü Apple'ın bir etkinlik düzenleyeceğini iddia eden Prosser bunu Twitter'daki takipçileriyle paylaştı. Prosser, etkinliğin düzenlenmemesi halinde ise kaşlarını kazıma konusunda söz verdi. Nitekim 23 Mart geldi geçti ve Apple herhangi bir etkinlik düzenlemedi. Hal böyle olunca Prosser'ın sözünü tutmaktan başka çaresi kalmadı.

As a man of my word, yes — I will actually be shaving my eyebrows. ????????‍♂️ — Jon Prosser (@jon_prosser) March 17, 2021

YOUTUBE'TA KAŞLARINI KAZIDI

Jon Prosser, sözünü tutarak kaşlarını tıraş etti. Prosser o anları bir YouTube videosu aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Söz konusu video ile Prosser, saçlarını kaybeden çocuklara özel peruk veren bir hayır kurumu olan ‘Wings for Kids’in bağış kampanyasına da destek oldu.

Prosser, videoda sızıntı bilgiler paylaşmaktan da geri kalmadı ve iPhone 13’ün bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini iddia etti.

