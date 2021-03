Söz vermişti: Jon Prosser, Apple iddiası doğru çıkmayınca bakın ne yaptı!

Apple ve Apple'ın atacağı adımlara yönelik gün içinde birçok sızıntı geliyor. Fakat bu sızıntıların tamamının doğru olması pek de mümkün gözükmüyor. Bu yüzden güvenilir kaynaklara göz atmak gerekiyor. Bir süredir güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Jon Prosser'ın ismi öne çıkıyordu. Zira ünlü isim, iPhone 12 modelleri de dahil olmak üzere Apple hakkında birçok başarılı sızıntıya imza atmıştı. Fakat Prosser, son tahmininde yanıldı.

23 Mart günü Apple'ın bir etkinlik düzenleyeceğini iddia eden Prosser bunu Twitter'daki takipçileriyle paylaştı. Prosser, etkinliğin düzenlenmemesi halinde ise kaşlarını kazıma konusunda söz verdi. Nitekim 23 Mart geldi geçti ve Apple herhangi bir etkinlik düzenlemedi. Hal böyle olunca Prosser'ın sözünü tutmaktan başka çaresi kalmadı.

As a man of my word, yes — I will actually be shaving my eyebrows. ????????‍♂️