Söz yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 23 Nisan Star TV yayın akışı

23 Nisan Star TV yayın akışında bu akşam Söz yeni bölümü var mı? Pazartesi akşamları heyecanla izlenen Söz yeni bölümü merakla bekleniyor. Özel Harekat Tim'inin başından geçen destansı hikayelerin anlatıldığı Söz son bölümde Yavuz ile Bahar, teröristlerin arasında kalmıştı. Yavuz, Bahar'ı kurtarırken kendisi de çok kötü yaralanmıştı. Yaralı olarak kaçırılan Derman ise Medusa Operasyonu'na devam ediyor. Tim bir yandan Bahar ile Yavuz'u kurtarmak için iz sürerken diğer yandan teröristlerin planlarını bozmak için mücadele verecekler. Peki Söz yeni bölüm bu akşam olacak mı? Söz yeni bölümde neler olacak? İşte Star TV yayın akışı
07:00 Jet Sosyete Yerli Dizi - Tekrar
08:30 Beni Affet Yerli Dizi - Tekrar
09:45 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Tekrar
11:00 Duymayan Kalmasın Magazin - Canlı
13:00 Olay Yeri Balçiçek İlter Güncel - Canlı
16:00 Beni Affet Yerli Dizi - Yeni Bölüm
17:15 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Yeni Bölüm
19:00 Star Haber Haber
20:00 Söz Yerli Dizi - Yeni Bölüm
00:15 Avlu Yerli Dizi - Tekrar
03:00 Jet Sosyete Yerli Dizi - Tekrar
05:30 Kara Sevda Yerli Dizi - Tekrar
Söz yeni bölümde Derman, Medusa planını harekete geçiriyor! Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.
Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.
Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.
Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar.
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