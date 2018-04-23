Söz yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 23 Nisan Star TV yayın akışı

23 Nisan Star TV yayın akışında bu akşam Söz yeni bölümü var mı? Pazartesi akşamları heyecanla izlenen Söz yeni bölümü merakla bekleniyor. Özel Harekat Tim'inin başından geçen destansı hikayelerin anlatıldığı Söz son bölümde Yavuz ile Bahar, teröristlerin arasında kalmıştı. Yavuz, Bahar'ı kurtarırken kendisi de çok kötü yaralanmıştı. Yaralı olarak kaçırılan Derman ise Medusa Operasyonu'na devam ediyor. Tim bir yandan Bahar ile Yavuz'u kurtarmak için iz sürerken diğer yandan teröristlerin planlarını bozmak için mücadele verecekler. Peki Söz yeni bölüm bu akşam olacak mı? Söz yeni bölümde neler olacak? İşte Star TV yayın akışı

23 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Jet Sosyete Yerli Dizi - Tekrar

08:30 Beni Affet Yerli Dizi - Tekrar

09:45 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Tekrar

11:00 Duymayan Kalmasın Magazin - Canlı

13:00 Olay Yeri Balçiçek İlter Güncel - Canlı

16:00 Beni Affet Yerli Dizi - Yeni Bölüm

17:15 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Yeni Bölüm

19:00 Star Haber Haber

20:00 Söz Yerli Dizi - Yeni Bölüm

00:15 Avlu Yerli Dizi - Tekrar

03:00 Jet Sosyete Yerli Dizi - Tekrar

05:30 Kara Sevda Yerli Dizi - Tekrar