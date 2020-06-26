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Söz yüzüğü törenini kuyumcuda yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Müzeyyen Ayverdi ile Adem Kızılay çifti, söz yüzüklerini, yüzükleri aldıkları kuyumcuda taktı. Çiftin kurdelesini de iş yeri sahibi kesti.

Koronavirüs sürecinde düğün ya da nişan gibi özel organizasyonlar için uygulanan yasaklar, belirli kurallar dahilinde 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen söz yüzüğü töreni ise ilginç bir ortamda yapıldı. Müzeyyen Ayverdi ile Adem Kızılay çiftinin söz töreni, yüzüklerin alındığı kuyumcuda gerçekleştirildi. Törende çiftin yüzüklerini, iş yeri sahibi Abdürrahim Kaşlı taktı. Kaşlı, Müzeyyen Ayverdi ile Adem Kızılay'ın birbirlerine verdikleri bu sözün güzel bir evlilikle taçlanması ve bir ömür boyu mutlu olmaları dileğinde bulunarak, kurdeleyi kesti.

DHA

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